2024'ün üçüncü çeyreğinde global otomobil satışları açıklandı. Toyota, Volkswagen ve Hyundai 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan otomobil markaları oldu.

2024'ün üçüncü çeyreğinde global otomobil satış listelerinin ilk 10 markası belli oldu. Suzuki listeden düşerken, BYD ve Geely ilk 10'a girdi.

Temmuz ve Eylül ayları arasında dünya çapında toplamda 22 milyon adet otomobil satıldı. Toyota, 2.74 milyon adetle liderliğini sürdürdü ancak bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Suzuki listeden düştü

Volkswagen Grubu, 2.18 milyon adetle ikinci sırada yer almasına rağmen yüzde 7.1 düşüş yaşadı. Hyundai Motor Company ise yüzde 2.6 düşüşle 1.78 milyon adetlik satış gerçekleştirdi ve üçüncü sırada yer aldı.

İlk beşi Stellantis ve General Motors tamamladı. Her iki grup da çift haneli düşüşler yaşadı. Ancak, BYD'nin satışları yüzde 38 artarak 1.13 milyon adede ulaştı ve markayı altıncı sıraya taşıdı. Geely Grubu ise 811.800 adetle dokuzuncu sıraya yerleşerek Nissan'ın üstüne çıktı ve Suzuki'nin listeden düşmesine neden oldu.

Marka 2023/Q3 2024/Q3 % Toyota 2.844.990 2.736.904 -4% Volkswagen Grubu 2.343.279 2.176.363 -7% Hyundai Motor Company 1.824.213 1.777.300 -3% Stellantis 1.478.000 1.174.000 -21% General Motors 1.322.000 1.147.000 -13% BYD 824.001 1.134.892 +38% Ford 1.086.000 1.095.000 +1% Honda 1.033.000 910.000 -12% Geely 703.135 811.797 +20% Nissan 833.000 809.000 -3%

Sektör analizinde bulunan uzmanlarca, BYD'nin yıl sonuna kadar performansını sürdürmesi halinde Honda, Ford ve GM gibi markaları geride bırakabileceğini düşünülüyor.