Volkswagen, sevilen SUV modeli Tiguan'ın yeni versiyonunu bugün tanıttı. Üçüncü nesil Tiguan, şarj edilebilir hibrit seçeneği de dahil birçok yeni özellikle geldi.

Volkswagen, ülkemizde de oldukça popüler olan SUV modeli Tiguan’ın yeni neslini bugün Avrupa pazarı için tanıttı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de de yollarda olacak otomobil, birçok yeniliği beraberinde getirdi.

Üçüncü nesil Volkswagen Tiguan, şarj edilebilir hibrit de dahil birçok farklı motor seçeneğiyle Avrupa’da satışa sunulacak. İşte her yıl yüz binlerce satarak markanın en başarılı modellerinden biri hâline gelen aracın yeni versiyonu:

Karşınızda üçüncü nesil Volkswagen Tiguan

Yeni otomobilin dışına baktığımızda genel olarak tanıdık bir tasarımın bizi karşıladığını söyleyebiliyoruz. Otomobil devi, burada elektrikli modeli ID.4’ü andıran dokunuşlar yapmış. Üst ızgara tarafında bu esintileri görebiliyoruz. Hatta Golf 8’i andıran kısımlarının olduğunu bile söylemek mümkün. Kaslı bir görünümle gelen aracın, MQB Evo platformunu kullandığını ekleyelim.

Başta da söylediğimiz gibi yeni Tiguan, birçok motor seçeneğiyle tanıtıldı. Bunlar arasında benzin, dizel, hafif hibrit ve dikkat çeken iki şarj edilebilir hibrit seçenekleri yer alıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar, 19,7 kWh’lık bir bataryayla gelirken 201 ve 268 beygir gücü üretiyor. Volkswagen, sadece elektrikli kullanımda 100 kilometre menzil sunulduğunu ekliyor.

Standart olarak önden, opsiyon olarak dört tekerlekten çekişli olarak sunulacak otomobil, 1,5 litrelik turboşarjlı bir hafif hibrit seçeneğiyle de gelecek. Ayrıca, 201 veya 262 beygir gücü üreten 2 litrelik dört silindirli turboşarjlı motor ve yine 2 litrelik 148 veya 190 beygir gücü üreten turbo dizel opsiyon da bulunuyor.

İç mekâna baktığımızda burada da yenilemelere gidildiğini, mevcut nesildeki 2010’lardan kalma gibi görünen tasarımdan vazgeçildiğini görebiliyoruz. Elektrikli modelleri anımsatan iç mekânda en çok dikkat çeken şey boyutu 15 inçe çıkan dev bilgi-eğlence ekranı. Ayrıca 10,25 inçlik gösterge ekranı da bizi içeride karşılıyor. Son olarak sürüş modları, ses seviyesi, ortam aydınlatması gibi şeyleri ayarlayabileceğiniz, kendi ekranıyla gelen orta konsoldaki yuvarlak düğmeyi unutmayalım.

Yeni Tiguan ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre üçüncü nesil Tiguan, Nisan 2024’te Türkiye’ye gelecek. En başta 1.5 benzinli ve 2.0 TDİ dizel motor seçenekleri sunulacak. Özpeynirci, şarj edilebilir hibrit seçeneğinin de ülkemize gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Volkswagen'in araç için fiyat açıklamadığını ekleyelim.