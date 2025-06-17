Audi, 2026 model Q3'ü resmen tanıttı. Yeni nesliyle karşımıza çıkan Q3, oldukça yakışıklı ve enfes özellikler sunuyor. Yeni Q3, yıl sonuna doğru Türkiye pazarına da gelecek.

Volkswagen'in premium otomobil markası Audi, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil Q3'ü tanıttı. Uzun zamandır yenilenmeyen Q3, iç ve dış tasarımda yapılan değişiklikler ile kaput altındaki iyileştirmeler sayesinde hiç olmadığı kadar ilgi görecek gibi duruyor. Gelin hep birlikte yeni nesil Audi Q3'e yakından bakalım.

Audi'nin sevilen crossover modeli, tasarım tarafında çok büyük değişimler gördü. Otomobile entegre edilen Matris LED aydınlatmalar, tam 25.600 mikro LED içeriyor. Gündüz farlarının alt kısmında yer alan ana far mekanizması ise ızgaraya iyice gizlenmiş durumda. Arka kısımda ise ön kısımdaki gibi bölünmüş aydınlatma tasarımı ve bir ışık barı görüyoruz. Bu alanda da LED desteklemeler mevcut ve kullanıcılar, arka aydınlatmaların yanma şekillerini diledikleri gibi değiştirebilecekler.

Karşınızda 2026 model Audi Q3

Yeni nesil Audi Q3'ün iç tasarımına baktığımız zaman dikkat çekici değişiklikler görüyoruz. Sürücü odaklı bir kokpite ev sahipliği yapan crossover, 11.9 inç boyutlu gösterge ekranı ile 12.8 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranını barındırıyor. Sahip olduğu akustik cam teknolojisi sayesinde daha sessiz bir sürüş deneyimi vadeden 2026 Audi Q3'ün vites değiştiricisi ise orta konsoldan alınıp, direksiyon arkasına yerleştirildi.

Gelelim Audi Q3'ün kaput altı özelliklerine. Bu crossover'ın bir versiyonunda 1.5 litrelik turboşarjlı bir motor bulunacak. 4 silindirli motorun 2 silindiri, yakıt ekonomisi için kapatılabilecek. Hibrit sistemle desteklenecek bu motor seçeneği, 148 beygir gücünde olacak. Daha güçlü bir versiyona ihtiyaç duyan tüketiciler, 2.0 litrelik benzinli motoru tercih edebilecekler. 261 beygir gücündeki bu motor, Quattro teknolojisine sahip olacak.

Audi, dizel tutkunlarını da unutmadı. Yeni nesil Q3, 148 beygir gücündeki 2.0 TDI motor seçeneği ile de satın alınabilecek. Ancak bu motor seçeneği, lansmandan bir süre sonra satışa açılacak. Tüm bunlara ek olarak; 2026 Audi Q3'te fişli hibrit seçenek de olacak. Toplam gücü 268 beygir olan bu motor seçeneği, 1.5 litrelik motorla eşleştirildi.

Audi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil Q3, Almanya'da 44.600 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Eylül ayı itibarıyla Almanya pazarına girecek olan yeni nesil Q3, birkaç ay sonra da Türkiye'de satışa sunulacaktır.