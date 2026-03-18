2026 Ubisoft İlkbahar İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Avatar ve Daha Birçok Seride İnanılmaz İndirimler Var!

Steam ve Epic Games'in yanı sıra Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Connect'te de ara ara indirim dönemleri oluyor. Bugün de büyük mevsimsel indirimlerden biri olan İlkbahar İndirimleri, Ubisoft Connect'te başlamış durumda.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada hâlâ TL ile oyun satan platformların değeri oldukça ayrı. Ubisoft Connect de bunlardan biri ve bu sebeple İlkbahar İndirimleri kapsamında birçok büyük oyun uygun fiyatlara düşmüş durumda.
Ubisoft İlkbahar İndirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|874,50 TL (-%50)
|Anno 117: Pax Romana Gold Edition
|2.599 TL
|1.949,25 TL (-%25)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.749 TL
|524,70 TL (-%35)
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL (-%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL (-%80)
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|299,80 TL (-%80)
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL (-%75)
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL (-%75)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|524,70 TL (-%70)
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL (-%60)
|Prince of Persia The Lost Crown
|869 TL
|434,50 TL (-%50)
|Trackmania Turbo
|999 TL
|399,60 TL (-%60)
|The Settlers: New Allies
|999 TL
|299,70 TL (-%70)
|For Honor
|749 TL
|37,45 TL (-%95)
|Tom Clancy's The Division 2
|749 TL
|74,90 TL (-%90)
|The Crew Motorfest
|1.749 TL
|174,90 TL (-%90)
|Far Cry Primal
|869 TL
|86,90 TL (-%90)
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL (-%85)
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL (-%85)
|Watch Dogs Legion
|1.499 TL
|224,85 TL (-%85)
Ubisoft İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.