2026 Ubisoft İlkbahar İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Avatar ve Daha Birçok Seride İnanılmaz İndirimler Var!

Yılın ilkbahar indirimleri dönemine yavaş yavaş giriş yapıyoruz ve bugün Ubisoft Connect'te 'İlkbahar İndirimleri' başlamış durumda.

Steam ve Epic Games'in yanı sıra Ubisoft'un kendi platformu Ubisoft Connect'te de ara ara indirim dönemleri oluyor. Bugün de büyük mevsimsel indirimlerden biri olan İlkbahar İndirimleri, Ubisoft Connect'te başlamış durumda.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada hâlâ TL ile oyun satan platformların değeri oldukça ayrı. Ubisoft Connect de bunlardan biri ve bu sebeple İlkbahar İndirimleri kapsamında birçok büyük oyun uygun fiyatlara düşmüş durumda.

Ubisoft İlkbahar İndirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Anno 117: Pax Romana Gold Edition 2.599 TL 1.949,25 TL (-%25) Avatar: Frontiers of Pandora 1.749 TL 524,70 TL (-%35) Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL (-%75) Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL (-%80) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 299,80 TL (-%80) Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL (-%75) Anno 1800 1.499 TL 374,75 TL (-%75) Star Wars Outlaws 1.749 TL 524,70 TL (-%70) Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL (-%60) Prince of Persia The Lost Crown 869 TL 434,50 TL (-%50) Trackmania Turbo 999 TL 399,60 TL (-%60) The Settlers: New Allies 999 TL 299,70 TL (-%70) For Honor 749 TL 37,45 TL (-%95) Tom Clancy's The Division 2 749 TL 74,90 TL (-%90) The Crew Motorfest 1.749 TL 174,90 TL (-%90) Far Cry Primal 869 TL 86,90 TL (-%90) Assassin's Creed Origins 1.499 TL 224,85 TL (-%85) Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL (-%85) Watch Dogs Legion 1.499 TL 224,85 TL (-%85)

Ubisoft İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.