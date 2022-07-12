22 Sosyal Medya Fenomenine, ‘Aldatıcı Reklam’ Cezası

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, ismi açıklanmayan 22 sosyal medya fenomenine idari para cezası kesti. Bakanlık ayrıca; yılın ilk yarısına ilişkin aldatıcı reklam bilançosunu da açıkladı.

İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile reklamcılık sektörü de bu alana evrildi. Bugün özellikle de sosyal medya fenomenleri, yaptıkları reklamlar üzerinden çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ancak bunların hepsi de doğru reklamlar olmayabiliyor. Fenomenlerin yaptığı reklamları takip eden Reklam Kurulu ise 2022'nin ilk yarısında 22 fenomene idari para cezası kesti. Bu fenomenlerin kimler olduğu açıklanmadı.

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre fenomenlere para cezası kesilmesinin nedeni, aldatıcı reklam yapıyor olmalarıydı. Bakanlık, bu olayların tekrarının olmaması için Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz"un incelenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Son 6 ayda toplam 22 milyon 788 bin 684 TL ceza kesildi!

Reklam Kurulu, yılın ilk yarısında kesilen toplam ceza miktarını da açıkladı. Buna göre aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmaların toplam 1101 dosyası inceledi. Bunların 949'unda mevzuata aykırılık tespit eden yetkililer, 228 dosyaya 22 milyon 788 bin 684 lira idari para cezası kesti. Peki Reklam Kurulu, nasıl oluyor da usulsüzlükleri tespit ediyor?

Reklam Kurulu ile Reklam Özdenetim Kurulu, Mart 2022'de yeni bir projeyi hayata geçirdi. "Yapay Zeka ile Dijital Medya Reklamlarını Tarama" isimli bu proje, sosyal medyadaki paylaşımları otomatik olarak tarıyordu. Yapılan taramalar sonucunda reklamı yapılan ürünün yasal olup olmadığı ile Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz'a uygun olup olmadığı analiz ediliyor. Bakanlık, usulsüzlüğün tespit edilmesi durumunda ise harekete geçiyor ve olayı Reklam Kurulu'na inceletiyor.