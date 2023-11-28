İkinci el otomobil fiyatları, son dönemlerde düşüş eğiliminde. Peki bugün, elinde 500 bin TL olan bir vatandaş, hangi otomobilleri satın alabilir? İşte 500 bin TL bandında satın alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller...

2023 yılında tarihinin en iyi dönemini yaşayan otomotiv sektörü, şimdilerde eskisi gibi değil. Artık sıfır araba bulmak kolaylaştı. Hâl böyle olunca birkaç ay önce sıfırından daha pahalıya satılan ikinci el otomobillerde ciddi fiyat gerilemeleri yaşandı. Fiyatlar hâlâ biraz yüksek ancak piyasanın az da olsa dengeye geldiğini söylemek mümkün.

Peki 500 bin TL'ye satın alınabilecek en iyi otomobiller hangileri? Evet, Türkiye'de bu fiyata satın alabileceğiniz sıfır otomobil kalmadı ancak ikinci el pazarına bakacak olursak, bu fiyatlarda fena sayılmayacak araçlar bulmak mümkün. Bu içeriğimizde, 500 bin TL bandında satın alabileceğiniz en iyi ikinci el otomobillere yakından bakacağız.

500 bin TL civarına satın alınabilecek en iyi otomobiller

Marka Model Toyota Corolla Renault Megane Toyota Avensis Seat Ibiza Volkswagen Polo Renault Clio Ford Focus Nissan Micra Dacia Sandero Stepway Hyundai i20

Toyota Corolla

Tarihin en çok satan otomobilleri arasında yer alan Toyota Corolla, 500 bin TL bandında satın alabileceğiniz en iyi otomobillerden bir tanesi. 1.4 veya 1.6 litrelik motor seçenekleriyle yakıt tüketimi açısından da fazla üzmeyecek olan 10. nesil Corolla, Toyota kalitesiyle de memnun edecek türden. Bu aracı tavsiye etmemizin nedeni, Toyota'nın zaten sorunsuz araçlar üretiyor olması. Hâl böyleyken fazla yıpranmamış bir Corolla, sizi memnun edecektir.

Renault Megane

Renault Megane 2 de 500 bin TL bandında tercih edilebilecek en iyi otomobillerden bir tanesi. Bakımlı ve nispeten düşük kilometreli bir Megane bulabilirseniz yıllar boyunca rahat rahat kullanabilirsiniz. Bu aracı tavsiye etmemizin başlıca nedeni, piyasada çok tutulan bir model olması. Üstelik yakıt tüketimi nispeten düşük yedek parçasına çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Toyota Avensis

Toyota Avensis, şimdilerde üretimi yapılmayan bir otomobil. Ancak D segmentteki bu araç hem konforuyla hem de malzeme kalitesi ile mest ediyor. Naçizane tavsiyemiz, 2013 Avensis Elegant Extra. Geri görüş kamerası ve arka cam perdeleri gibi özelliklerle donatılan otomobil, duruşuyla bile bu listedeki tüm otomobillerden çok daha farklı. Tüm bunlara ek olarak, Toyota Avensis'in büyük oranda sağlam bir otomobil olduğunu da belirtelim.

Seat Ibiza

500 bin TL bandında tercih edilebilecek en iyi otomobillerden biri de hiç şüphesiz Seat Ibiza. Hatchback otomobil, özellikle de şehir içi kullanımda sahibini üzmeyecek türden. Birkaç parçası değişen veya boyalı olan düşük kilometreli bir Seat Ibiza, yarı yolda bırakmayacak otomobillerden biri. Bu aracı tavsiye etmemizin nedeni, 2017 yılına kadar çıkabiliyor olmanız. Diğerlerine kıyasla daha yeni bir otomobil satın alma fırsatı yakalamış olacaksınız.

Volkswagen Polo

Eğer hatchback düşünceniz varsa ancak Seat Ibiza'dan daha popüler bir model isterseniz Polo'yu tercih edebilirsiniz. Tabii Seat Ibiza'dan Volkswagen Polo'ya geçerken, model yaşını düşürmeniz gerekecektir. Volkswagen Polo rüştünü ispatlamış bir otomobil olduğu için ikinci elde tercih edilebilir. Aracı satarken de zorlanmazsınız.

Renault Clio

Şehir içinde kullanmak üzere bir araç arıyorsanız ve şoförlüğünüze de tam olarak güvenmiyorsanız Renault Clio tercih edebilirsiniz. Zaten oldukça popüler olan otomobil, yedek parça sorunu yaşatmayacağı gibi uygun bakım ücretleri ile de bütçe dostu. Üstelik bu aracı kısa vadede satmak isterseniz bekleme durumunuz da olmayacaktır.

Ford Focus

Ford'un rüştünü ispatlamış olan modellerinden birisi de Focus. Bu araç, piyasada oldukça bol ve alanı da çok üzmüyor. İyi bir pazarlıkla bakımlı bir Ford Focus bulabilirsiniz. Fakat Ford otomobiller, benzer segmentteki araçlardan biraz daha pahalı olabiliyorlar. Mesela 10. nesil Toyota Corolla ile Ford Focus'u kıyasladığımızda, Ford'un daha pahalı olduğunu gördük. Tabii şunu da unutmamak lazım, Ford'un motor kalitesi pek çok otomobil tutkunu için benzersiz.

Nissan Micra

Alacağınız otomobili şehir içinde kullanacaksanız, 1.2 litre motorlu Nissan Micra'yı tercih edebilirsiniz. Yakıt tüketimi oldukça düşük olan Micra, fazla hızlı bir araç olmasa da ihtiyaçlarınızı giderebilecek türden. Bu aracı tavsiye etmemizin en önemli nedeni, alışma aşamasında olan vatandaşlar için çok uygun olması. Küçük ve park sorunu da yaratmıyor.

Dacia Sandero Stepway

Türkiye'de de Avrupa'da da çok satan otomobillerin başında gelen Dacia Sandero Stepway, tıpkı Renault Clio gibi anında satabileceğiniz bir otomobil. Hemen her fiyat bandında bulabileceğiniz araç, 1.5 litrelik motoruyla da günlük kullanım için ideal. Renault'un uygun fiyatlı markası olarak bildiğimiz Dacia'nın bu listede yer almasının en önemli nedeni ise ucuz olması. Sıkı bir pazarlıkla, bu fiyatlara 2020 model Dacia Sendero Stepway alabilirsiniz.

Hyundai i20

Üretimi yıllar önce başlayan ve hâlâ devam eden Hyundai i20, küçük otomobil arayışında olanları memnun edecek türden. Evet bu otomobilden yüksek performans beklemek doğru değil ancak az yakan, bakım maliyeti düşük olan ve çok da uğraştırmayan bir araç olarak tercih edilebilecek olan Hyundai i20, rahat rahat binebileceğiniz modellerden bir tanesi.

Peki bu listeyi siz hazırlamış olsaydınız hangi modelleri tercih ederdiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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