Türkiye, Togg ile yerli otomobil konusunda önemli bir adım atmış olsa da otomotiv sektöründe uzun yıllardır önemli temsilcilerimiz bulunuyor. Bunların başında ise hiç kuşkusuz dev otomobil markalarında görev yapan Türk tasarımcılar geliyor. Bizler de bugün sizler için yurt dışında önemli markalar için çok özel otomobillere imza atan Türk tasarımcıları bir araya getirdik.

Otomobiller için teknik detaylar kadar tasarım da oldukça önemli. Hatta çoğu kişi için otomobil satın alırken ilk bakılan şey tasarım oluyor. Bu yüzden araba tasarımcıları markalar için oldukça hayati bir rol üstleniyorlar.

Araçlarını çok daha iyi hâle getirebilmek için markalar önemli tasarımcılar ve tasarım ofisleri ile çalışıyor. Dünya genelinde birçok büyük otomobil üreticisinin tercihi ise Türk tasarımcılar oluyor.

Türk tasarımcılar dünya genelinde birçok büyük otomotiv firmasında kendisine yer bulmayı başarıyor.

Türk tasarımcılar dendiğinde akla ilk olarak Murat Günak, Murat Güler ve Hasip Girgin geliyor. Ancak bu büyük tasarımcıların yanı sıra özellikle son yıllarda kendisine büyük firmalarda yer bulan birçok Türk tasarımcı da mevcut.

Gelin hep beraber Türk tasarımcıların kısa hayat hikâyelerine ve içerisinde yer aldıkları projelere yakından bakalım:

Murat Günak: Yerli otomobil Togg'un tasarım lideri.

Yerli otomobilimiz Togg'un tasarım lideri olan Murat Günak, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamlayan Günak, sonrasında ise Almanya'nın Kassel şehrindeki Güzel Sanatlar Akademisinde endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Lisansüstü eğitimini ise Londra'da bulunan Royal College of Art isimli okulda alan Günak, sonrasında ise tasarımcılık kariyerine adım attı.

Kariyeri boyunca Mercedes-Benz, Ford, Peugeot ve Volkswagen'de görev yapan Günak'ın birçok otomobilde imzası bulunuyor. Mercedes-Benz C Serisi (W202), Mercedes-Benz SLK (R170), Peugeot 206 CC, Peugeot 307, Peugeot 607, Volkswagen Passat CC ve Volkswagen Golf V; Günak'ın imzasının yer aldığı en önemli projeler olarak gösterilebilir.

Murat Güler: Ford Avrupa Baş Tasarımcısı.

1971 yılında Almanya'da doğan Murat Güler, İsviçre'de güzel sanatlar eğitimi aldı. 1996 yılında Volkswagen'de çalışmaya başlayan Güler, ardından kısa bir süre Mercedes-Benz'de görev aldı. 1999 yılında Ford Avrupa'da çalışmaya başlayan Güler, ilk önemli adımını ise bir sene sonra tasarladığı Ford Focus modeli ile attı. Güler’in tasarımı toplam 8 projenin arasından seçilerek üretime geçmeyi başardı.

Murat Güler, Ford Focus'un yanı sıra S-Max, Mondeo ve Kuga modellere de imzasını atmış durumda. Tasarımlarının ardından Ford'un Detroit departmanına geçiş yapan Güler, sonrasında ise Ford Avrupa Baş Tasarımcısı oldu. Başarılı tasarımcı hâlen bu görevini sürdürüyor ve markanın araçlarına imzasını atmaya devam ediyor.

Hasip Girgin: Çok sevilen Mazda 3 modelinin yaratıcısı.

Bir başka başarılı Türk otomobil tasarımcısı ise Hasip Girgin. 1971 yılında İzmir'de doğan Girgin, 4 yaşında ise ailesi ile birlikte Almanya'ya taşınıyor. 1994'te Pforzheim Üniversitesinde otomobil dizaynı bölümünü bitiren başarılı tasarımcı, mezun olduktan sonra Ford'da kısa bir süre çalıştıktan sonra Mazda'ya adım atıyor.

Asıl büyük adımını Japon firmada atan Girgin, ülkemizde de bir dönem oldukça çok satılan Mazda 3 modelinin tasarımını üstlendi. Girgin, Mazda'nın diğer modellerinde de imzasını taşırken, MX-5 Superlight konsepti de oldukça sevilmişti. Girgin'in kendisine ait bir de tasarım stüdyosu bulunuyor.

Hakan Saraçoğlu: Porsche tasarlayan bir Türk.

1966 doğumlu Hakan Saraçoğlu, eğitimini Art Center College of Design isimli okulda tamamladıktan sonra Ford firmasında dış tasarım konusunda görev aldı. Sonrasında Alman devi Porsche'ye geçen Saraçoğlu bu marka altında yaklaşık 14 sene boyunca çalıştı. Bu süreçte Cayman, Boxter, 911 GT2 ve 918 modellerine imzasını atan başarılı tasarımcı, ismini Porsche markasının tarihine yazdırmayı başardı.

Sonrasında Chery’nin tasarım direktörü olarak Şangay’da göreve başlayan Saraçoğlu, Çinli üreticinin yeni yol haritası için kritik bir rol oynadı. Sonrasında tamamen elektrikli araçlar üreten Enovate markası altına geçen Saraçoğlu, 2021 yılından bu yana ise Chery çatısında yer alan Jetour markasının tasarımından sorumlu olarak görev alıyor.

Cemal Kuruş: Mercedes-Benz baş dış tasarımcısı.

Son dönemde adını duyurmaya başlayan tasarımcılarımızdan bir tanesi ise Cemal Kuruş olarak karşımıza çıkıyor. 1983 yılında Almanya'da doğan Kuruş, Pforzheim Üniversitesi Araç Tasarımı Bölümü'nden mezun. Honda ve Volkswagen stüdyolarında staj yapan Kuruş, iş hayatına ise Ford'da başladı. 2016 yılında ise Mercedes-Benz bünyesine geçen başarılı tasarımcı, ismini de yine Alman markasının çatısı altında duyurdu.

Mercedes-Benz'de yıl boyunca kıdemli dış tasarımcı olarak görev yapan Cemal Kuruş, 2021 yılında ise Mercedes-Benz Advanced Design Kaliforniya'da baş dış tasarımcı ünvanını kazandı. Kuruş, Mercedes-Benz'in şimdiye kadarki en verimli otomobili olarak nitelendirdiği ve bin kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Vision EQXX modelinin tasarım ekibinde de yer aldı.

Berk Erner: KIA'nın elektrikli modellerine imza atan tasarımcı.

Elektrikli otomobillerin sayısı giderek artarken, tasarımcılar da araçlarını yeni aktarma organlarına göre dizayn etmeye başladılar. Elektrikli otomobil dünyasına ayak uyduran en önemli tasarımcılar arasında ise Berk Erner'i sayabiliriz. 2009 yılında Art Center College of Design'da tasarım eğitimini almaya başlayan Erner, Nissan ve Infiniti'de tasarımcı olarak kariyerine başladı.

Sonrasında ise yolu KIA ile kesişen Erner, 2018 yılından bu yana Güney Koreli üreticide kıdemli dış tasarımcı olarak görev yapıyor. Son dönemde elektrikli araçlar konusunda önemli atılımlar yapan KIA'nın elektrikli SUV modeli EV9'da Türk tasarımcımızın da imzası yer alıyor.

Otomobilleri çok daha sevilesi kılan tasarımcılar, otomotiv sektöründe oldukça büyük bir öneme sahip. Bu sektörde oldukça önemli Türk tasarımcılarının olması ise göğsümüzü kabartıyor. Peki siz Türk tasarımcılar listemizde başka kimlerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz?

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