Uluslararası Finans Enstitüsü, dolar/TL paritesinin adil değerinin 16,5 olması gerektiğini açıkladı. Bu değer, Mayıs 2021’de 9,5 olarak açıklanmıştı. Peki bu, tam olarak ne anlam ifade ediyor? Dolar 16,5'e mi yükselecek?

Uluslararası Finans Enstitüsü (IFF), Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Enstitü yetkilileri, dolar/TL paritesinin "adil değeri"nin 16,5 olduğunu ifade etti. Bu değer, Mayıs 2021’de 9,5 olarak açıklanmıştı. Peki bu ne anlama geliyor? Dolar/TL paritesinin adil değeri ne demek?

Webtekno olarak finans devlerinin tahminlerini zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Ancak IFF'nin açıkladığı veri bir tahmin değil. Öyle görünüyor olsa aslında 'adil değer', resmi rakamlara bakarak bir ülkenin cari açığını kapatması için o ülkenin para biriminin dolar karşılığının ne olması gerektiğini ifade ediyor.

Dolar/TL adil değer neden bir anda 9,5'ten 16,5'e yükseldi?

Dolar/TL paritesi adil değerinin 16,5'e yükseltilmesi ile ilgili açıklamalar, IIF Başekonomisti Robin Brooks tarafından yapıldı. Robin Brooks, yükselen cari açığa atıfta bulundu. Türkiye'deki kredi genişlemesinin yüksek olduğunu ifade eden Brooks, bununla birlikte emtia fiyatlarının da artış trendinde olduğunu söyledi.

IFF, bundan yıllar önce yaptığı hesaplarda dolar/TL adil değerini 5,5 olarak açıklamıştı. Bu değer, 2020'de yapılan hesaplarda önce 6,30 sonra 7,50'ye, 2021'de ise 9,50'ye yükselmişti. Türk lirasındaki değer kaybı durumunun devam etmesi ve cari açığın yükselmesi, IFF yetkililerinin daha yüksek adil değerler hesaplamasına yol açabilir...