AMD, TSMC ile iş birliği içerisinde dünyanın ilk 2nm çipini başarıyla geliştirmeyi tamamladıklarını duyurdu.

AMD, resmî olarak gelecek yıl tanıtılması beklenen 6. Nesil EPYC "Venice" işlemcisi için geliştirdiği ilk çipi başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu çip, şimdiye kadar geliştirilen en küçük üretim teknolojilerinden biri olan 2nm süreciyle üretildi.

Yeni çipin bırakın satışa sunulmasını, henüz tanıtılmasına bile oldukça süre var ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre testlerden başarıyla geçmiş durumda ve gerekli işlevleri yerine getirebiliyor.

AMD CEO’su Dr. Lisa Su, TSMC ile olan uzun soluklu iş birliklerinin bu başarıda büyük payı olduğunu vurgulayarak, "Birlikte yüksek performanslı işlemciler geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

2nm üretim teknolojisinin faydaları neler?

TSMC'nin 2nm üretim teknolojisi, hem daha az enerji tüketiyor hem de daha yüksek performans sağlıyor. Bu yeni üretim süreci, önceki nesile kıyasla %15 daha fazla performans, %24 ila %35 arası daha az güç tüketimi veya aynı güçte daha fazla verimlilik sunuyor.

AMD ayrıca mevcut nesil işlemcilerinden bazılarının artık ABD’de üretilebileceğini de duyurdu. Şirket büyük olasılıkla Trump'ın gümrük vergisi kısıtlamaları nedeniyle böyle bir karar almış durumda.