Android Uygulamalarının Veri Kullanımını Kısıtlamak

Ülkemizde fahiş fiyatlara sunulan internet paketleri hepimizin derdi olmuş durumda. Peki uygulamaların internetimizi daha az kullanmasını nasıl sağlarız?

Mobil internet fiyatları aldı başını gidiyor. 4.5G'nin ülkemizde kullanılmaya sunulmasıyla içerikleri daha kaliteli indirmeye başlayan uygulamalar resmen internetimizin kuyusunu kurutuyor. Bütün uygulamaların internet kullanımını kontrol etmek mümkün olmayınca, kullanıcıları büyük bir endişe sarıyor.

Durum öyle ki bazı Android kullanıcıları Google News uygulamasında oluşan bir hata yüzünden uygulamanın arka planda sürekli veri indirmesi sebebiyle küçük bir serveti operatörlerine ödemek zorunda kaldılar. TheVerge.com'un belirttiğine göre kullanıcılardan bazıları binlerce doları sırf bu hata yüzünden ceplerinden çıkardı.

Bu tür durumlarda uygulanabilecek tek çözüm yolu, interneti sürekli sömüren uygulamanın interenete erişimini engellemek oluyor. Google News cihazınızda yüklü olmasa da internetinizi ruhunuz duymadan sömüren bir ton uygulama telefonunuzda mevcut. Hangi uygulamanın ne kadar internet tükettiğini; "Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri Kullanımı" yolunu takip ederek görebilirsiniz.

Veri Sınırı Uygulayın

İnternetinizin sahip olduğunuz paketteki miktardan daha fazla kullanılmaması için cihazınıza veri sınırı uygulayabilirsiniz. Cihazınızın toplam internet kullanımı belirlediğiniz veri sınırına ulaştığında, cihazınız sizi bildirimle uyararak internetinizi daha fazla kullandırmayacaktır. Veri Sınırı uygulamak için "Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri Kullanımı > Mobil Veri Kullanımı > Ayarlar" sekmesindeki ünlem butonuna tıklayın ve ardından belirlemek istediğiniz sınırını girin. Veri Sınırı bazı telefonlarda "Mobil Veri Kullanımı > Ayarlar > Veri Sınırını Aç" başlığı altında da bulunabilmektedir.

Arka Planda Veri Kullanımını Sınırlayın

Cihazınızda sahip olduğunuz bazı uygulamaların -örneğin; notlar, basit oyunlar- arka planda veri indirmesine hiç mi hiç gerek yok. Bu uygulamaların arkaplanda veri indirmesini kısıtlayarak gereksiz internet kullanımını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. "Ayarlar > Ağ ve İnternet > Veri Kullanımı" sekmesinde ekranı aşağı kaydırarak veri kullanımını kısıtlamak istediğiniz uygulamaya tıklayın, sonrasında arka plan verisini kısıtla seçeneğine tıklayın.

Hücresel Veri'yi Tamamen Kapatın

Eğer yukarıdaki adımları izlemek size sıkıcı ve gereksiz geliyorsa sizin için çok basit bir yolumuz var. Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda Hücresel Veri'yi tamamen kapatın. Bu sayede uygulamalar arka planda hiçbir veri indiremeyecek ve gereksiz internet kullanımınız ortadan kalkmış olacaktır.

Eğer bir uygulama aşırı internet tüketimi yapıyorsa, bu yollarla uğraşmadan -uygulamanın yerine geçecek alternatif bir uygulama markette mevcutsa veya ihtiyacınız yoksa- internetinizi sömüren uygulamayı cihazınızdan tamamen kaldırmak sizi rahatlatacaktır.