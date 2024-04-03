Şu an için onay sürecinde olan AltStore, 2 kullanışlı uygulama sunuyor. Onun haricinde "Üçüncü parti mağaza sayısı neden az?" diye düşünenler için de cevabımız var.

Avrupa Birliği’nin rekabet çevresinde dönen DMA yasası, bir süredir Apple’ın başına bela oldu. Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası şeklinde çevirebileceğimiz bu yasa, Apple’ın en başta iPhone’larda Lightning’den Type-C girişine geçmesine sebep olmuştu. Bunun hemen ardından iOS’e üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verildi.

Fakat bu zamana kadar bunun nasıl yapılacağı, hangi uygulama mağazalarının hangi uygulamalarla kullanıma sunulacağı, bunların maliyeti ve kısıtlamaları gibi konular hep soru işareti olarak kaldı. The Verge’ün haberi, hem uygulama mağazalarına hem de bu mağazalardan indirilen uygulamaların kullanışlılığına ufak bir bakış niteliği taşıyor.

Emülatörler, kopyalama/pano araçları ve daha niceleri yolda.

Avrupa bölgesindeki iPhone kullanıcılarının telefonlarına ilk olarak AltStore’un gelmesi bekleniyor. Riley Testut tarafından geliştirilen bu mağaza, jailbreak olmadan uygulama yüklenmesini sağlıyor. İşin garibi, bu mağaza bir Nintendo emülatörü ola Delta’yı iPhone’lara getirmek için ortaya çıktı. Güncel olarak AltStore, Apple’dan onay alma sürecinde.

Delta; NES, SNES, N64 ve Switch öncesinde çıkan klasik oyunları iPhone’da oynamanızı mümkün kılan ücretsiz bir uygulama. Emülatöre ROM atmak için iCloud’u kullanabiliyor veya dosyaları direkt indirerek açabiliyorsunuz.

Fakat mağazadaki tek uygulama Delta değil. Bunun haricinde bir kopyalama/pano aracı olan Clip de mağazada yer alıyor. Kullanım için en az 1 dolar talep eden bu uygulama, sürekli arka planda çalışıyor. Örneğin bir şeyi kopyaladığınızda hemen bir yere göndermeyecekseniz, yani sadece kayıtta olsun istiyorsanız, kopyaladığınızda gelen bildirimi aşağı kaydırmanız yeterli. Örneğin bir adresi kopyalayıp bildirimi aşağı kaydırırsanız, Clip bunu panoya kaydediyor.

“Neden uygulama mağazalarının sayısı bir elin parmağını geçmiyor?” diye düşünüyorsanız Apple, uygulama mağazalarını oldukça masraflı kılıyor.

CTF ücreti olarak Apple, resmî mağazadaki geliştiricilerden yıllık olarak 1 milyonun üzerindeki indirme başına 50 cent alıyor. Fakat üçüncü parti uygulama mağazalarının geliştiricileri bunu her indirme başına ödemek zorunda. Yani AltStore ve bir diğer uygulama mağazası olan Mobivention her indirildiğinde, geliştiriciler Apple’a 50 cent ödüyor.

Mobivention, bunun üstesinden gelebilmek adına üyelik paketleri sunuyor. Fakat kullanıcıların büyük kısmı, içinde ne olup olmadığını bilmediği bir uygulama için en ufak miktarları ödemekten bile kaçabilir.

iPhone’a nasıl uygulama mağazası yükleniyor?

iPhone’a dışarıdan uygulama mağazası yüklemek için bir ton şeyi onaylamak gerekiyor. Öncelikle internet sitesinden uygulamayı yükleme bağlantısını açıyorsunuz. Sonra yükleme bildirimi geliyor. Fakat onun öncesinde Ayarlar’a gidip uygulamaya izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra en başa gidip tekrar indirme bağlantısına tıklıyorsunuz, yüklemeyi onaylıyorsunuz ve en sonunda mağazayı açıp gezinebiliyorsunuz.

Bu süreçteki uyarılar ve sürecin fazla etkileşim gerektirmesi, çok sayıda kullanıcıyı yarı yoldan döndürecektir. Mağazaların sunabileceklerini sadece AltStore’a bakarak bile görebiliyoruz fakat işin güvenlik tarafı da bir o kadar önemli. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?