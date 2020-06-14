iPhone 12'nin Dijital Tasarımları ve Kalıpları Ortaya Çıktı

iPhone 12 serisinin, iPad Pro'nun tasarımına benzer nitelikte olduğu görülebilen dijital kalıpları ve tasarımları Twitter'da ortaya çıktı. Görüntülerin, yeni gelecek modellere kılıf tasarlamaya başlayan üçüncü parti üreticilerden geldiği düşünülüyor.

Bugün, Jin_Store isimli Twitter kullanıcısı iPhone 12 ve ‌iPhone 12‌ Pro’ya ait olduğu iddia edilen bir dizi ‘kalıp’ görüntüsü paylaştı. Görüntüler, 2020 iPhone serisinden neler beklenebileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Kalıplar genellikle yeni iPhone'ların duyurulmasından önce görülenlere benziyor. Bu kalıplar, genellikle sızdırılan şemalar temel alınarak ortaya çıkarılır ve üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından yaklaşmakta olan cihazlara kılıf geliştirmek üzere üretilir.

Tasarımda iPad Pro esintisi

Bu görüntülerde tasvir edilen tasarım, Apple'ın yaklaşmakta olan ‌iPhone‌ modellerine ilişkin daha önce sızan söylentilerin ışığında hazırlanmışa benziyor. Çünkü tedarik zincirinden sızdığı düşünülen bilgilere göre, yeni serisin mevcut modellerden tasarım olarak en önemli farkı; iPad Pro tarzı düz kenarlara sahip olacağıydı.

Kalıp görüntüleri, Apple'ın 2020'de piyasaya sürülebileceğini söylediği ‌iPhone‌ serisinin dört farklı boyutunu gösteriyor: 5.4 inç ‌‌iPhone 12‌‌, 6.1 inç iPhone 12‌‌, 6.1 inç ‌‌iPhone 12‌‌ Pro ve 6.7 inç ‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max.

Dijital tasarımlarda beklenen 3D kamera görünmüyor

Twitter kullanıcısı ayrıca bir dizi CAD denilen bilgisayar destekli tasarımları paylaştı. Çevrimiçi olarak paylaşılan yayınlanmamış iPhone'ların CAD görüntüleri genellikle üretim fabrikalarından sızan resmi tasarımlar olarak sunulur; ancak genellikle kılıf üreticileri tarafından yayınlanmamış cihazların tasarımını tahmin etmek için yapılır.

Tasarımlar Mac Otakara’nın sızıntıları ile oldukça benzerlik gösteriyor. Ancak tasarımlarda, iPad Pro'nun LiDAR Tarayıcısına benzer, beklenen 3D kamera kurulumu mevcut görünmüyor. Apple'ın önümüzdeki ay 2020 ‌iPhone‌ serisinin üretimine başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerdeyse Apple’ın dokuz yeni iPhone ve bir yeni Mac modeli İçin EEC başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. İlk olarak MySmartPrice tarafından ortaya çıkan listeler, Apple'ın A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 ve A2411 sürüm numaralarına sahip en az 9 yeni iPhone modeli üzerinde çalıştığını ortaya koyuyordu.