Apple CEO'su Tim Cook, son mali durum toplantısında şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri nedeniyle ne kadar ek vergi ödediğini açıkladı. Cook, bu maliyetin fiyatlara yansıtılmadığını ancak şirket için ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde başlattığı ve hâlâ yürürlükte olan Çin’e yönelik yüksek gümrük tarifeleri, küresel şirketleri etkilemeye devam ediyor. Çin’de üretim yapan firmalar bu politikadan ciddi şekilde nasibini alıyor.

Bu şirketlerin başında Apple geliyor. iPhone, iPad ve Mac gibi ürünlerinin önemli bir kısmını Çin’de üreten teknoloji devi, ithalat vergilerinden doğrudan etkileniyor. 2025’in ilk çeyreğinde 90 milyar dolar gelir, 24,8 milyar dolar kar elde ettiğini açıklayan Apple, rekor ciroya rağmen ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya kaldı.

Apple, gümrük vergilerini "ciddi bir maliyet" olarak görüyor

Apple CEO’su Tim Cook, yatırımcılarla yapılan toplantıda oldukça çarpıcı bir veriyi paylaştı. Cook’a göre Apple, sadece 2025’in ilk üç ayında Çin’den ithal edilen ürünler için tam 900 milyon dolar gümrük vergisi ödedi. Bu miktar, önceki çeyreklerde açıklanan tutarların çok üzerinde.

Tim Cook, bu durumu “şirket için ciddi bir maliyet unsuru” olarak nitelendirirken, şu anda bu ek yükün ürün fiyatlarına yansıtılmadığını da özellikle vurguladı. Ancak uzun vadede bu tarz maliyetlerin sürdürülebilirliğinin yeniden değerlendirileceğinin de altını çizdi.

Peki, iPhone’lara zam gelecek mi?

Tim Cook’un açıklamaları, Apple’ın şimdilik tüketiciyi fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakmak istemediğini gösteriyor. Vergi yükü, toplam karının yaklaşık %4’üne denk geliyor olsa da 900 milyon dolarlık ek maliyetin sonsuza kadar tolere edilmesi zor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yeni nesil Apple ürünlerinde 50-100 dolar bandında fiyat artışları görebiliriz.