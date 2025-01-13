ASUS, Şubat ayının başında yeni amiral gemisi Zenfone 12 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanıyor.

ASUS, yeni amiral gemisi Zenfone 12 Ultra'yı 6 Şubat'ta dünya çapında tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya sürülen Zenfone 11 Ultra'nın halefi olacak bu model, özellikle yapay zekâ destekli fotoğrafçılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

ASUS'un resmî X hesabından paylaştığı yeni bir fotoğraf, Zenfone 12 Ultra'nın yapay zekânın gücünden faydalanarak fotoğrafçılık alanında önemli yenilikler sunduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca yeni telefonun 4K video kayıt yetenekleri ve odak izleme gibi video özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Yeni ASUS Zenfone 12 Ultra'da neler göreceğiz?

ASUS'un geçtiğimiz yıldan bu yana kompakt telefon tasarımından uzaklaştığı bariz bir gerçek. Marka artık daha büyük ekranlı ve daha fazla özelliğe sahip telefonlara yönelmiş durumda ve Zenfone 12 Ultra da bunun bir kanıtı. Her ne kadar telefonun teknik özellikleri büyük ölçüde gizemini korusa da ASUS'un lansman etkinliğine kadar daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

Zenfone 11 Ultra'nın aslında ROG Phone 8'in nispeten yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu hatırlamakta fayda var. Eğer ASUS bu stratejiyi Zenfone 12 Ultra için de sürdürürse, bu yeni telefonun ROG Phone 9 ile birçok benzerlik taşıması muhtemel. ROG Phone 9, Snapdragon 8 Elite işlemci, 24 GB RAM ve 1 TB depolama gibi etkileyici özelliklerle gelmişti.

Zenfone 12 Ultra'ya dair şimdilik bildiğimiz tüm detaylar bunlarla sınırlı. Daha fazla detay için gözler 6 Şubat'taki lansman etkinliğinde olacak.