Mercedes-Benz'in 2026'da piyasaya sürmediği elektrikli CLA, 24 saatlik mesafe rekoru kırdı. Araç, İtalya'daki bir pistte 3.717 kilometre yol katetti. Bu alandaki rekorun eski sahibi, Porsche Taycan'dı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bir süredir yeni bir CLA üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek fosil yakıtlı versiyonlarını gördüğümüz otomobil, 2026 yılında elektrikli versiyonu ile karşımıza çıkacak. Mercedes-Benz'in daha önceki açıklamalarına göre yeni CLA, yepyeni MB.OS işletim sistemi ile markanın bugüne kadar ürettiği en akıllı otomobil olacak.

Gelen son haberler, Mercedes-Benz'in elektrikli CLA ile fark yaratmaya kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Zira test aşamasındaki bir elektrikli CLA ile 24 saatlik mesafe rekoru kırıldı. İtalya'da bulunan Nardo isimli pistte gerçekleştirilen testte yeni CLA, tam 3.717 kilometre yol katetti.

Daha önceki rekor Porsche Taycan'a aitti

Bir başka Alman otomobil devi olan Porsche, bu piste 2019 yılında Taycan ile çıkmıştı. Araç, 24 saat boyunca 3.425 kilometre yol yapmıştı. Mercedes-Benz CLA, bu rekoru Porsche Taycan'ın elinden almış oldu.

Gerçekleştirilen testle ilgili de ufak bilgiler paylaşalım. Elektrikli Mercedes-Benz CLA, 24 saatlik test boyunca sadece 6 saat 40 dakika durakladı. Bu duraklamaların hepsinde, 10 dakikayı geçmeyecek şekilde şarj işlemi gerçekleştirildi. Ancak aracın batarya ve şarj kapasitelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.