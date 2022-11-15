Alman otomobil devi Audi, iki boyutlu logo tasarımlarına yönelen şirketler arasına katıldı. Şirketin gelecekte çıkacak otomobillerinde göreceğimiz yeni logonun, daha düz ve modern bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

Almanya merkezli otomobil şirketi Audi, uzun yıllardır dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin herkesin aklına kazınan iç içe geçmiş dört halkalı logosu da yaklaşık bir asırdır şirketin sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce birçok kez ikonik logosunu yenileyen Audi, şimdi de bir kez daha bu konuda değişikliğe gittiğini duyurdu. Otomobil üreticisi, güncellenmiş yeni logosunu tanıttı. Yeni logoda, ikonik halkalarda bir değişiklik yapılmadığı görülürken, iki boyutlu, daha minimalist ve düz bir tasarıma gidildiği göze çarpıyor.

İşte Audi’nin yenilenen logosu

Şirket, yeni logonun araçlara daha ‘modern’ bir görünüm vereceğini ifade ediyor. Logonun siyah bir arka planda beyaz halkalarla oluşturulduğunu görebiliyoruz. Bu görünüm, ayrıca logonun uzaktan da yüksek oranda görünür olmasını amaçlıyor.

Audi’den tasarımcı Andre Georgi de yaptığı açıklamalarda yeni logoyu “Yeni iki boyutlu görünüm daha modern bir görünüm sunarken kurumsal kimliğimizi benzersiz kılıyor. Halkaların etrafındaki siyah detaylar, aracın rengi ne olursa olsun tutarlı, üstün kaliteli bir görünüm sağlıyor. Dört halkanın gelecekte arabalar, reklam panoları, akıllı telefonlar ve daha birçok farklı yerde aynı görünmesini istiyoruz” ifadeleriyle açıklandı.

Siyah ve gri bir tasarım da dahil olmak üzere yeni logonun farklı varyasyonlarının geleceğini de ekleyelim. Bunlar da aynı şekilde iki boyutlu bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca yenilenmiş Audi logosu, geçtiğimiz hafta tanıtılan Q8 E-tron’da ilk kez görüldü. Yani ilerleyen zamanlarda gelecek yeni modellerde bu artık bu logoyu göreceğiz

Audi, bu hamlesiyle logosunu yenileyen otomobil üreticileri arasına katıldı. Daha önce de Bugatti’den Citroen’e kadar birçok farklı marka, ikonik logolarında değişikliklere gitmişti. Bu şirketlerin yeni logolarını merak ediyorsanız aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz;

İşte son zamanlarda logolarında değişikliklere giden otomobil şirketleri