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Avrupa'nın Genç Nüfus Oranı En Yüksek Ülkeleri Belli Oldu (Türkiye Şaşırtmadı)

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Eurostat ve TÜİK tarafından elde edilen verilere göre Avrupa'nın en düşük genç nüfus oranı komşu Bulgaristan'a ait. Türkiye ise nüfus artış oranındaki düşüşe rağmen en yüksek genç nüfus oranına sahip olmaya devam ediyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan veriler, Avrupa’nın toplam nüfusuna göre en yüksek genç nüfusa sahip ülkelerini ortaya çıkardı. Bulgaristan, Yunanistan gibi Avrupa’daki kıtasındaki komşularımız listenin son sıralarında yer alırken; Güney Kıbrıs, İrlanda, Danimarka gibi nispeten az nüfusa sahip ülkeler zirvede yer aldı.

gençler

Araştırmaya dahil olan tüm ülkeleri ele aldığımızda 7.000.039 toplam nüfusa sahip olan Bulgaristan’ın, nüfusun yüzde 8,90’ına denk gelen 623.291 genç ile Avrupa’nın en az gence sahip ülkesi olduğu görülüyor. Toplamda 83.154.997 nüfusa sahip olan Türkiye ise nüfusun yüzde 15,60’ına denk gelen 12.955.672 genç ile Avrupa’nın en fazla gence sahip ülkesi konumunda. Bu sayı, yakın zamanda iş gücüne katılacak ülkemizdeki 15-24 yaş aralığındaki gençlere ait.

Avrupa’nın toplam nüfusa oranla en fazla genç nüfusa sahip ülkeleri

10. Finlandiya

finlandiya

  • Toplam nüfus: 5.517.919
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 616.543
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,17

9. İsveç

isveç

  • Toplam nüfus: 10.230.185
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 1.157.106
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,31

8. Belçika

belçika

  • Toplam nüfus: 11.455.519
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 1.301.822
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,36

7. Lüksemburg

lüksemburg

  • Toplam nüfus: 613.894
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 71.244
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,61

6. Fransa

fransa

  • Toplam nüfus: 67.012.883
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 7.872.388
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,75

5. Hollanda

hollanda

  • Toplam nüfus: 17.282.163
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 2.131.944
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,34

4. İrlanda

irlanda

  • Toplam nüfus: 4.904.240
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 615.519
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,55

3. Danimarka

danimarka

  • Toplam nüfus: 5.806.081
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 733.405
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,63

2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

gkry

  • Toplam nüfus: 875.899
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 112.151
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,80

1. Türkiye

türkiye

  • Toplam nüfus: 83.154.997
  • 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 12.955.672
  • Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 15,60
Kaynak : https://www.hurriyet.com.tr/galeri-avrupanin-en-genc-ulkesi-belli-oldu-turkiye-bakin-kacinci-sirada-41520173/29
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