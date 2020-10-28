Avrupa'nın Genç Nüfus Oranı En Yüksek Ülkeleri Belli Oldu

Eurostat ve TÜİK tarafından elde edilen verilere göre Avrupa'nın en düşük genç nüfus oranı komşu Bulgaristan'a ait. Türkiye ise nüfus artış oranındaki düşüşe rağmen en yüksek genç nüfus oranına sahip olmaya devam ediyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan veriler, Avrupa’nın toplam nüfusuna göre en yüksek genç nüfusa sahip ülkelerini ortaya çıkardı. Bulgaristan, Yunanistan gibi Avrupa’daki kıtasındaki komşularımız listenin son sıralarında yer alırken; Güney Kıbrıs, İrlanda, Danimarka gibi nispeten az nüfusa sahip ülkeler zirvede yer aldı.

Araştırmaya dahil olan tüm ülkeleri ele aldığımızda 7.000.039 toplam nüfusa sahip olan Bulgaristan’ın, nüfusun yüzde 8,90’ına denk gelen 623.291 genç ile Avrupa’nın en az gence sahip ülkesi olduğu görülüyor. Toplamda 83.154.997 nüfusa sahip olan Türkiye ise nüfusun yüzde 15,60’ına denk gelen 12.955.672 genç ile Avrupa’nın en fazla gence sahip ülkesi konumunda. Bu sayı, yakın zamanda iş gücüne katılacak ülkemizdeki 15-24 yaş aralığındaki gençlere ait.

Avrupa’nın toplam nüfusa oranla en fazla genç nüfusa sahip ülkeleri

10. Finlandiya

Toplam nüfus: 5.517.919

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 616.543

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,17

9. İsveç

Toplam nüfus: 10.230.185

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 1.157.106

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,31

8. Belçika

Toplam nüfus: 11.455.519

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 1.301.822

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,36

7. Lüksemburg

Toplam nüfus: 613.894

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 71.244

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,61

6. Fransa

Toplam nüfus: 67.012.883

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 7.872.388

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,75

5. Hollanda

Toplam nüfus: 17.282.163

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 2.131.944

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,34

4. İrlanda

Toplam nüfus: 4.904.240

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 615.519

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,55

3. Danimarka

Toplam nüfus: 5.806.081

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 733.405

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,63

2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Toplam nüfus: 875.899

15-24 yaş aralığındaki nüfus: 112.151

Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,80

1. Türkiye