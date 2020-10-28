Avrupa'nın Genç Nüfus Oranı En Yüksek Ülkeleri Belli Oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan veriler, Avrupa’nın toplam nüfusuna göre en yüksek genç nüfusa sahip ülkelerini ortaya çıkardı. Bulgaristan, Yunanistan gibi Avrupa’daki kıtasındaki komşularımız listenin son sıralarında yer alırken; Güney Kıbrıs, İrlanda, Danimarka gibi nispeten az nüfusa sahip ülkeler zirvede yer aldı.
Araştırmaya dahil olan tüm ülkeleri ele aldığımızda 7.000.039 toplam nüfusa sahip olan Bulgaristan’ın, nüfusun yüzde 8,90’ına denk gelen 623.291 genç ile Avrupa’nın en az gence sahip ülkesi olduğu görülüyor. Toplamda 83.154.997 nüfusa sahip olan Türkiye ise nüfusun yüzde 15,60’ına denk gelen 12.955.672 genç ile Avrupa’nın en fazla gence sahip ülkesi konumunda. Bu sayı, yakın zamanda iş gücüne katılacak ülkemizdeki 15-24 yaş aralığındaki gençlere ait.
Avrupa’nın toplam nüfusa oranla en fazla genç nüfusa sahip ülkeleri
10. Finlandiya
- Toplam nüfus: 5.517.919
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 616.543
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,17
9. İsveç
- Toplam nüfus: 10.230.185
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 1.157.106
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,31
8. Belçika
- Toplam nüfus: 11.455.519
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 1.301.822
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,36
7. Lüksemburg
- Toplam nüfus: 613.894
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 71.244
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,61
6. Fransa
- Toplam nüfus: 67.012.883
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 7.872.388
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 11,75
5. Hollanda
- Toplam nüfus: 17.282.163
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 2.131.944
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,34
4. İrlanda
- Toplam nüfus: 4.904.240
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 615.519
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,55
3. Danimarka
- Toplam nüfus: 5.806.081
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 733.405
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,63
2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
- Toplam nüfus: 875.899
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 112.151
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 12,80
1. Türkiye
- Toplam nüfus: 83.154.997
- 15-24 yaş aralığındaki nüfus: 12.955.672
- Genç nüfusun toplam nüfusa oranı: yüzde 15,60