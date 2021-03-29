Spot, Atlas ve Handle gibi robotları ile sektörde öncü bir isim olmaya devam eden Boston Dynamics, depolarda kolilerin taşınması ve yüklenmesi için tasarlanmış yeni robotu Stretch'i duyduç

Son dönemde insan gücünü azaltmaya yönelik robotları ile dikkat çeken Boston Dynamics, Spot isimli köpek robotu başta olmak üzere madencilikten ham petrol tesislerine kadar birçok farklı alanda yardımcı robotları satışa sunmuştu.

ABD merkezli şirket, bu sefer lojistik alanına yoğunlaşarak yeni kare robotu Stretch’i tanıttı. Tasarımsal olarak ne insana ne de hayvana benzetilen yeni robot, sadece bir görevi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış; kolileri taşımak.

Stretch, 2022 yılında satışa sunulacak

Yürüyen bantların olmadığı depolarda en büyük sıkıntı, ağır kolilerin taşınması ve araçlara yüklenmesi olarak görülüyor. Bu tür depolarda tüm iş gücü insanlara kalıyor ve bu da çalışanları yormakla birlikte işlerin yavaşlamasına yol açıyor. Boston Dynamics İş Geliştirme Başkanı Michael Perry, sıfırdan otomasyon altyapısını kurmanın son derece maliyetli olabileceğini ve Stretch’i büyük maliyetler gerektirmeden, işlerin kolay bir şekilde hallolması için tasarladıklarını dile getirdi.

Stretch, tamamen mobilite odaklı olmakla birlikte kare bir gövde üzerine inşa edilmiş ve saatte tam 800 kez hareket kabiliyetine sahip. İnsan gücü ile son derece benzer bir deneyim sunan Stretch’in 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi kararlaştırılsa da ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı henüz belli değil.