Ülkemizde hizmet veren en büyük borsalar arasında yer alan BtcTurk, Paribu ve Bitexen, son günlerde çıkan olumsuz haberlerin ardından kamuoyuna açıklama yaptı. Her üç borsa da regülasyonlar konusunda devletin yanında olduklarını hatırlattı.

Son günlerde Thodex ile VeBitcoin’in faaliyetlerini sonlandırması ve Thodex CEO’sunun 2 milyar dolarla ülkeden kaçması, kripto para sektörüne olan güveni büyük oranda sarstı. Aynı zamanda bu olaylar, ülkemizde faaliyet gösteren diğer yerli borsalara da gözleri çevirdi. Bugünse ülkemizde en büyük borsalar arasında yer alan üç borsadan peşi sıra açıklama geldi.

2013 yılından bu yana hizmet veren BtcTurk tarafından yapılan açıklama, doğrudan şirketin önemli isimlerinden geldi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ve BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç, açıklamalarında kullanıcıların doğru karar verebilmeleri ve sağlıklı bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtti. Açıklamadaki bazı başlıklar şu şekildeydi:

BtcTurk tarafından paylaşılan açıklama:

“Kripto paralar ve Bitcoin’le yaşamayı öğrenmek gerekiyor.”

CEO Özgür Güneri, açıklamasında kripto para sektörünün 2 trilyon doları aşan pazar değeriyle günden güne büyümeye devam ettiğini söyledi. Güneri, bu sektörün ülkelerin ekonomilerine kazandırabileceği değerleri göz ardı etmemek gerektiğini belirtti ve şu şekilde devam etti:

“Avrupa’da bazı ülkeler birkaç yıl önce kripto para ve blokzinciri girişimcilerini desteklemeye başladı ve bu ülkeler kriptopara ekosisteminin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye ise, kriptopara bilinirliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Burada kritik olan doğru platformlarla ilerlemek. Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan şirketler var. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken en temel kriterler şunlar olmalı: Finansal güç sahipliği, iyi yönetim, geçmişi ve deneyimi ile hesap verebilir olması... Diğer yandan kurumların neler yaptıklarının yanı sıra yapmadıkları da kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeli.”

“Düzenlemeler, Türkiye’nin sektörde önemli oyunculardan birisi olmasını sağlayacaktır.”

“Önümüzdeki süreçte de Türkiye’de orta ve uzun vadede kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. Bu sektörün çok daha büyüyebileceği, Türkiye’nin küresel anlamda bu işte güç olabileceği ve markalar çıkarabileceği bir fırsat var. Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.”

“Devlete her türlü desteği sağlamaya hazırız.”

BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç, açıklamasında Merkez Bankası tarafından ödemelerden kripto paraların kullanılmamasına dair yayınlanan yönetmelikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oruç, yönetmeliğin kripto paraları gayri maddi varlıklar olarak nitelendirmesinin önem taşıdığını, önümüzdeki dönemde de yasal çerçevenin sektöre ve yatırımcılara güven sağlayacak şekilde olumlu yönde netleşeceğine inandığını söyledi. Oruç, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Örnek ve lider kurum olmanın deneyimi ve sorumluluğuyla regülasyonların oluşturulması konusunda devlete her türlü desteği sağlamaya hazırız.”

Paribu tarafından paylaşılan açıklama:

Günümüzde 3,5 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan Paribu, son olayların ardından bir açıklama paylaştı. 2017 yılından bu yana kripto varlık sektörünün sağlıklı gelişimi için regülasyonların gerekliliğini vurguladığını belirten şirket, konuyla ilgili çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Ayrıca kullanıcı haklarının yasal güvence altına alınması için de devletin ilgili kurumlarıyla uzun süredir temas halinde çalıştıklarını ekledi.

Bitexen tarafından paylaşılan açıklama:

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Bitexen, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması amacıyla bir açıklama paylaştı. Şirket, kendilerinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde kurulduğunu ve tüm yasal mevzuatlara tabi olduğunu belirtti ve ülkemizde ve dünyada kripto para alanında yapılabilecek her türlü regülasyon çalışmasına uyum sağlayabilecek teknolojik ve mali vizyon altyapısına sahip olduğunu söyledi.