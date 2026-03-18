Bu Yeni Kablosuz Mouse, Dilerseniz İkiye Ayrılarak Gamepad'e Dönüşüyor (Bir Taşla İki Kuş)

Pixelpaw Labs isimli firmanın Phase isimli yeni kablosuz mouse'u ilginç bir şekilde ikiye ayrılıp kontrolcü olabiliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Pixelpaw Labs tarafından geliştirilen “Phase” adlı kablosuz mouse, yalnızca bir mouse değil, aynı zamanda iki ayrı kontrolcüye dönüşebilen hibrit bir cihaz.

Yeni tasarım, mıknatıslarla birbirine tutturulmuş iki parçadan oluşuyor. Mouse'u ortadan ayırdığınızda her bir parça; joystick, tuşlar ve tetik tuşları içeren bağımsız birer kontrolcüye dönüşüyor. Yani tek bir cihazla hem bilgisayar kullanmak hem de oyun oynamak mümkün.

Mouse özellikleri nasıl?

“Phase”, mouse modundayken de oldukça iddialı:

  • 16.000 DPI’a kadar optik sensör
  • 1.000 Hz polling rate
  • Bluetooth ve 2.4 GHz bağlantı desteği
  • Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme
  • Tek şarjla yaklaşık 72 saat kullanım

İlginç bir detay ise klasik kaydırma tekerleğinin olmaması. Bunun yerine dokunmatik bir yüzey üzerinden kaydırma işlemi yapılıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Ürünün yaklaşık fiyatı 159 dolar olarak planlanıyor ve Kickstarter üzerinden fonlanacak. Şimdiden 20 dolarlık iade edilebilir ön sipariş verenler, lansmanda %15 indirim kazanabilecek.

Teslimatların ise 2026 sonu veya 2027 başında yapılması bekleniyor.

MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor... MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor...
Tamir İçin Birebir: MacBook Neo Parçalarına Ayrıldı [Video] Tamir İçin Birebir: MacBook Neo Parçalarına Ayrıldı [Video]
Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

