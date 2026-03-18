Bu Yeni Kablosuz Mouse, Dilerseniz İkiye Ayrılarak Gamepad'e Dönüşüyor (Bir Taşla İki Kuş)

Pixelpaw Labs isimli firmanın Phase isimli yeni kablosuz mouse'u ilginç bir şekilde ikiye ayrılıp kontrolcü olabiliyor.

Pixelpaw Labs tarafından geliştirilen “Phase” adlı kablosuz mouse, yalnızca bir mouse değil, aynı zamanda iki ayrı kontrolcüye dönüşebilen hibrit bir cihaz.

Yeni tasarım, mıknatıslarla birbirine tutturulmuş iki parçadan oluşuyor. Mouse'u ortadan ayırdığınızda her bir parça; joystick, tuşlar ve tetik tuşları içeren bağımsız birer kontrolcüye dönüşüyor. Yani tek bir cihazla hem bilgisayar kullanmak hem de oyun oynamak mümkün.

Mouse özellikleri nasıl?

“Phase”, mouse modundayken de oldukça iddialı:

16.000 DPI’a kadar optik sensör

1.000 Hz polling rate

Bluetooth ve 2.4 GHz bağlantı desteği

Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme

Tek şarjla yaklaşık 72 saat kullanım

İlginç bir detay ise klasik kaydırma tekerleğinin olmaması. Bunun yerine dokunmatik bir yüzey üzerinden kaydırma işlemi yapılıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Ürünün yaklaşık fiyatı 159 dolar olarak planlanıyor ve Kickstarter üzerinden fonlanacak. Şimdiden 20 dolarlık iade edilebilir ön sipariş verenler, lansmanda %15 indirim kazanabilecek.

Teslimatların ise 2026 sonu veya 2027 başında yapılması bekleniyor.