ByNoGame - 2K Games iş birliği, Türkiye’deki oyuncular için özel kampanyalar, indirimler, erken erişim fırsatları ve yerel beklentilere göre hazırlanacak içerikler sunmayı hedefliyor. Peki bu anlaşma ne zaman başlayacak, hangi oyunları kapsayacak ve oyuncuların karşısına nasıl bir deneyim çıkaracak?

Türkiye’deki oyuncuları yakından ilgilendiren yeni bir anlaşma duyuruldu. Take-Two Interactive çatısı altında faaliyet gösteren 2K Games ile yerli oyun platformu ByNoGame, uzun süren görüşmelerin ardından stratejik iş birliğine gitti. Bu da oyuncuların karşısına daha yerel ve erişilebilir bir teklif çıkabileceği anlamına geliyor.

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Anlaşmanın ilk bakışta en dikkat çekici yanı, yalnızca oyunların ByNoGame üzerinden sunulmasıyla sınırlı kalmayacak olması. Açıklamaya göre Türkiye’ye özel kampanyalar, indirimler, içerikler ve erken erişim fırsatları da planlanıyor. Dolayısıyla oyuncuların bugün için gördüğü şey, ayrıntıları daha sonra açıklanacak geniş bir yol haritası.

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BynoGame'e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Türkiye’ye özel planın merkezinde hangi fırsatlar var?

2K Games; NBA 2K, BioShock, Borderlands ve Civilization gibi dünya çapında geniş oyuncu kitlelerine ulaşan serilerin yayıncısı konumunda. ByNoGame ise Türkiye’de dijital oyunlara ve oyun içi ürünlere erişim sağlayan en popüler platformlardan biri. Yeni ortaklık, 2K’nin küresel portföyü ile ByNoGame’in yerel pazar bilgisini buluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada ByNoGame kullanıcılarının 2K Games’in geniş oyun portföyüne daha kolay erişmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Yerel oyuncu beklentilerine göre hazırlanacak kampanyalar ve Türkiye’ye özgü deneyimler de planın parçaları arasında. Ancak buradaki yerelleştirmenin Türkçe dil desteğini kapsayıp kapsamadığı henüz açıklanmış değil.

Kampanyalar ve erken erişim fırsatları ne zaman başlayacak?

İş birliğinin ilk adımları 24 Temmuz 2026 yani bugün itibarıyla atılacak. Yeni kampanyalar ve fırsatlar, ByNoGame’in resmî internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından kademeli olarak duyurulacak. Açıklamada önümüzdeki aylarda etkinlikler ve sürpriz kampanyalar düzenleneceği de belirtiliyor ancak bu çalışmalar için ayrıntılı bir takvim paylaşılmıyor.

Bu nedenle Türkiye’deki oyuncular açısından asıl tablo, sonraki duyurularla birlikte netleşecek. Hangi 2K oyunlarının indirime gireceği, erken erişim fırsatlarının nasıl işleyeceği ve yerel içeriklerin neleri kapsayacağı şimdilik merak konusu. Sizin için önemli olan bu ayrıntılar, tarafların ilerleyen dönemde yapacağı açıklamalarla belli olacak.

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