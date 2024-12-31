Squid Game ile Call of Duty geliştiricisi Activision arasında yeni bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği, Squid Game hayranı Call of Duty oyuncularını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Milyonları peşinden sürükleyen fenomen dizi Squid Game'in ikinci sezonu için devasa reklam çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda; dizinin reklamı kapsamında İstanbul'da bile pembe giyen muhafızları gördük. Ve gerçekleştirilen iş birlikleri, bu kez video oyun dünyasına sıçrayacak gibi görünüyor.

Video oyun dünyasının dev isimlerinden Activision, Squid Game ile yaptığı yeni bir iş birliğini duyurdu. Şimdilik elimizdeki tek şey bir fragman olsa da 3 Ocak, aynı zamanda Squid Game hayranı olan Call of Duty: Black Ops 6 ve Call of Duty: Warzone hayranlarını sevindirmeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte Activision'ın yayımladığı resmî fragman:

Yukarıdaki video, Call of Duty oyunlarına yeni bir oyun modu ekleneceğini düşündürüyor. Bu oyun modu, Squid Game'in ikonik yarışma bölümlerinden "Kırmızı Işık Yeşil Işık"ın bir versiyonu olacak gibi görünüyor. Ayrıca yeni operatörler ve silah kaplamaları da yoldaymış gibi duruyor.

Activision ile Squid Game arasındaki iş birliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Takvimler 3 Ocak 2025 tarihini gösterdiği zaman konuyla ilgili tüm detaylar netlemiş olacak. Bakalım iki dev isim, bu iş birliği ile oyuncuları mest etmeyi başarabilecekler mi...