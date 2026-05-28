Kore Savaşında Geçecek Call of Duty: Modern Warfare 4’ün İlk Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Activision, yeni Call of Duty oyunu için ilk teaser videosunu paylaştı. Modern Warfare 4’ün Kore’de geçeceğini doğrulayan görüntülerde füze saldırısı ve bodycam kamerasıyla verilen savaş atmosferi dikkat çekti.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Call of Duty cephesinde aylardır konuşulan sızıntılar sonunda resmiyet kazandı. Activision, yeni oyun için ilk teaser görüntülerini paylaştı ve böylece uzun süredir gündemde olan Call of Duty: Modern Warfare 4 söylentileri doğrulanmış oldu.

Paylaşılan kısa videoda bodycam kamerasıyla ilerleyen askerler görülüyor. Kore’de geçtiği anlaşılan sahnelerde tansiyon giderek yükselirken, videonun sonunda büyük bir füze saldırısı yaşanıyor. Özellikle videonun gerçek kamera görüntüsüne benzeyen atmosferi, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Modern Warfare serisi bu kez Kore’ye gidiyor

Teaser videosuyla birlikte yeni oyunun Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki büyük çaplı çatışmayı konu alacağı da netleşmiş oldu. Aslında bu detay daha önce güvenilir Call of Duty sızıntıcıları tarafından paylaşılmıştı. Hatta Activision’ın, bilgileri paylaşan ünlü sızıntıcı “TheGhostOfHope” için hukuki süreç başlatması bile gündem olmuştu.

Şimdi yayımlanan resmi görüntüler ise tüm bu iddiaları doğrudan doğruluyor. Activision henüz hikâyeye dair detaylı açıklama yapmasa da videodaki atmosfer, serinin bu kez modern bir Kore savaşını işleyeceğini açık şekilde gösteriyor.

Şirket ayrıca kısa süre önce yaptığı açıklamada yeni oyunun geliştirme sürecini “tutku, hassasiyet ve takıntı” sözleriyle tanımlamıştı. Yani stüdyo tarafı, Modern Warfare 4’ü serinin en büyük oyunlarından biri hâline getirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

