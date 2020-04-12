Call of Duty: Warzone’a 3 Kişilik Ekipler Geri Döndü

Son dönemin en popüler oyunları arasında yer alan Call of Duty: Warzone, iki günlük aranın ardından 3 kişilik ekiplere yeniden yer verdi. Dört kişilik ekiplere pek de beklenen ilgi gösterilmedi.

Pek çok battle royale oyununun ekip modu bulunuyor. Call of Duty: Warzone oyunu da tek kişilik modun yanında ekip olarak oynamaya izin veren bir yapıya sahip. Geçtiğimiz günlerde oyundan kaldırılan üç kişilik ekip modu, iki günlük aranın ardından oyuna geri döndü.

Call of Duty: Warzone oyununa dört kişilik ekip modunun eklenmesiyle birlikte oyuncuların bu versiyona geçiş yapması bekleniyordu. Ancak geçiş, beklendiği kadar hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleşmedi.

3 oyunculu ekipler geri döndü

Battle Royale oyunlarında gerçekten de 3 kişilik ekiplerin önemli bir yeri var. Call of Duty: Warzone’un 150 kişilik Deathmatch moduna da 3 kişilik ekiplerin yeniden eklenmesi boşuna değil. Oyunda işleyen denge bu sayıda bulunuyor.

Call of Duty: Modern Warfare’in 3. sezonu hem normal oyuna hem de battle royale moduna pek çok yenilik getirdi. Üç yeni harita, birkaç yeni silah, epeyce kozmetik eklenen oyunda Warzone ekip limitinin 3’ten 4’e çıkarılması olmuştu.

Warzone oyuncuları bu açıklamadan hiç de heyecanlanmış gibi gözükmüyordu. Infinity Ward, yeni paylaştığı Tweet ile üç kişilik ekiplerin geri dönüşünü de duyurdu. Tek oyuncu veya dört kişilik ekip olmaya ek olarak, üç kişilik ekipler de oyunda yer alabiliyor.

3 kişilik ekipler Plunder modunda yok

Oyunun battle royale olmayan, daha ziyade para toplama bölümü olan Plunder’da üç kişilik ekipler yer almayacak. Normalde 3 kişilik ekipler, eski ganimet tablolarını kullandıkları gerekçesiyle bu moddan çıkarılmıştı. Daha sonra bu hata bir yama ile düzeltilmişti.

Battle royale oyunlarında ekiplerin oyuncu sayısı, oyunun dengesi açısından önemli yer tutuyor. Oyuncu sayısı bir kişi bile artsa dövüşlerde yer alabilecek ekip sayısı ciddi şekilde değişiyor. Örneğin ekipler 3 oyuncu yerine 4 oyuncudan oluştuğunda, 150 kişilik Deathmatch modunda 50 ekip yerine 37 ekip mücadele edebiliyor.