Yapay zekâ teknoloji alanında daha da güçlenmek isteyen Canva, üretken yapay zekâ girişimi Leonardo.ai'ı satın aldı.

Üretken yapay zekâlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor ve teknoloji firmaları ya kendi yapay zekâ araçlarını geliştiriyor ya da bu teknolojileri geliştiren firmalara yatırım yapıyorlar. Son olarak Canva, üretken yapay zekâ girişimi Leonardo.ai'ı satın aldı. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmamakla beraber Canva kurucularından olan Baş Ürün Sorumlusu Cameron Adams, bir miktar nakit ve bir miktar pay karşılığında anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Leonardo.ai'ın 120 çalışanının tamamı da Canva bünyesine katılacak.

Konuyla ilgili konuşan Adams, "Leonardo, artık Canva'nın kaynaklarıyla desteklenerek, hızlı inovasyon, araştırma ve geliştirmeye odaklanarak Canva'dan bağımsız olarak çalışmaya devam edecek. Leonardo'nun mevcut tüm araçlarını ve çözümlerini sunmaya devam edeceğiz. Bu satın alma, Leonardo'nun platformunu geliştirmesine yardımcı olmak, API işlerini genişletmek ve temel model Ar-Ge'ye de yatırım yapmak dâhil, yatırımlarımızla kullanıcı büyümesini derinleştirmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

2022'de kurulmuştu

Leonardo.ai, 2022 yılında kurulmuş bir üretken yapay zekâ platformu olarak dikkat çekiyor. Jachin Bhasme, J.J. Fiasson ve Chris Gillis tarafından kurulan Leonardo.ai, kullanıcılarına daha fazla kontrol vermesiyle bilinen bir üretken yapay zekâ platformu olarak dikkat çekiyordu. Hatta Leonardo.ai, kullanıcıların yaptığı çizimleri de gerçek zamanlı olarak gerçekçi görsellere çeviriyordu.

Leonardo.ai'ın 19 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve bugüne kadar bir milyardan fazla görüntü oluşturulmasında kullanıldı. Girişim daha önce 38,8 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı.

Leonardo.ai, Canva'nın toplamda sekizinci bu yılki ikinci satın alması oldu. Canva'nın kendi değerinin ise 26 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.