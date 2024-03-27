Canva, Adobe'a Rakip Oluyor: Affinity'yi Satın Aldı!

Canva, Affinity'yi bünyesine katarak dijital tasarım endüstrisinde Adobe'a rakip olma hedefini göstermiş oldu.

Web tabanlı tasarım platformu Canva'nın büyümesi devam ediyor. Firma son olarak Affinity adlı yaratıcı yazılım grubunu satın aldı ve Adobe'un kontrolündeki dijital tasarım endüstrisinde önemli bir alternatif olmaya bir adım daha yaklaştı. Canva'nın salı günü açıkladığı anlaşma ile birlikte firma, Affinity Designer, Photo ve Publisher uygulamalarının sahibi oldu. Bu uygulamalar Windows, Mac ve iPad cihazlarda Adobe'un Illustrator, Photoshop ve InDesign yazılımlarına alternatif olarak kullanılıyor.

Anlaşmanın değeri bilinmiyor olsa da Bloomberg, söz konusu anlaşmanın değerinin "birkaç yüz milyon pound" olduğunu öne sürdü. Ocak ayında 170 milyon kullanıcıya ulaşan Canva, her ne kadar pek çok kişinin tercihi olsa da illüstratörlere, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve diğer profesyonellere yönelik özelleşmiş programlara sahip değildi. Bu açıdan bakıldığında Affinity hamlesi oldukça mantıklı duruyor.

Canva, Adobe ile dişli bir alternatif olabilir

Bu anlaşma ile birlikte her seviyeden tasarımcıya kapılarını açtıklarını söyleyen Canva, Affinity'den çok şey bekliyor. Her ne kadar Affinity'nin kullanıcı sayısının 3 milyon olduğu tahmin edilse de bu rakam ileride muhtemelen yükselecektir. Adobe'un abonelik bazlı modeline alternatif arayan profesyoneller için Affinity, tek seferlik satın alma modeli ile oldukça sadık bir müşteri kitlesi oluşturmuş durumda.

Canva'nın kurucularından Cameron Adams, Affinity ile Canva'nın ayrı yapılar olarak hayatlarına devam edeceklerini ancak ileride Canva ve Affinity uygulamaları arasında bazı entegrasyonlar gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Bakalım bu anlaşma, Adobe'un hükümdarlığının sonunu mu getirecek yoksa Adobe, başa çıkmanın bir yolunu mu bulacak?