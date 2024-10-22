Tasarım platformu Canva, metinden görsel oluşturma aracı da dahil pek çok yapay zekâ özelliğini kullanıma açıyor.

Canva, internet tarayıcı üzerinden kullanılan tasarım aracına yeni yapay zekâ özellikleri getiriyor. Daha önce üretken yapay zekâ girişimi Leonardo.ai'ı bünyesine katan Canva, metin ve video efektleri de oluşturabilecek aracı Dream Lab'i de tanıttı.

Dream Lab, Leonardo.ai'ın Phoenix adı verilen modelinin üzerine inşa edildi. Bu yapay zekâ aracı sayesinde kullanıcılar 3D render ve illüstrasyon gibi görüntüleri kolayca oluşturabilecekler. Böylece Canva bir anlamda kendi yapay zekâ aracına da kavuşmuş oluyor.

Üçüncü taraf araçların yerine Dream Lab geliyor

Canva aslında Stable Diffusion tabanlı yapay zekâ görüntü oluşturucusuna ve bazı üçüncü taraf uygulamalara da sahip. Dream Lab ise fotoğrafik stiller, çoklu nesne görüntüleri üretme gibi alanlarda daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca mevcut görüntüyü referans alarak çıktıyı da daha iyi kontrol etmeyi sağlıyor.

Canva, Magic adını verdiği daha geniş yapay zekâ aracını da geliştirdi. Magic Write özelliği, metin oluşturmakta daha yüksek doğruluk oranına ve tek tıkla komut tamamlama özelliğine de kavuştu. Beyaz tahtalar da artık yapay zekâ destekli olarak metinleri özetleyebilecek. Ayrıca iş birliği yapılan çalışmalarda da gerçek zamanlı olarak tepki vermeyi sağlayan çıkartmaları destekleyecek. Video düzenleme araçlarına da otomatik altyazı oluşturma ve yeni animasyon efektleri ekleme özelliği geliyor.

Bir diğer dikkat çekici değişiklik ise artık veri görselleştirmede interaktif grafiklerin kulllanılabilmesi ve tabloların eklenebilmesi oldu. Platforma yeni telifsiz videolar ve müzikler de eklendi.