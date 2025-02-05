Cep telefonları, hayatımızın olmazsa olmazları arasında yer alıyor öyle değil mi? Neredeyse her dakika elimizde. Ancak bu durum, bazı virüslerin ve bakterilerin yayılmasına da davetiye çıkarıyor.

Yani gün içinde sürekli olarak dokunduğumuz telefonlar, tüm zararlı organizmaları üzerinde topluyor. Böylece çeşitli hastalıklara yakalanmak kaçınılmaz oluyor.

Peki cep telefonlarını nasıl temizleyebilirsiniz?

Cep telefonları aslında çeşitli virüsler ve dışkı bakterileri için mükemmel bir üreme alanı.

Öyle ki sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmalar, telefonlarda yüksek düzeyde bakteri ve mikroorganizmaların ürediğini gösteriyor. Yani bu bakteriler yalnızca klinik ortamlarda değil, günlük yaşamımız ve telefonlarımızda da gelişiyor.

Ayrıca lise öğrencilerinin telefonları üzerinde yapılan bir araştırma ile de telefon başına 17 binden fazla bakteri geni kopyası tespit ediliyor. Bu sayı, daha fazla bakteri ve daha hızlı üreme potansiyeli anlamına geliyor.

Arizona Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre de cep telefonları, klozet kapaklarından 10 kat daha fazla bakteri taşıyor. E.coli, Salmonella, stafilokok, gonore ve norovirüs bunlardan yalnızca birkaçı.

Öte yandan farklı bir araştırmaya göre, günde ortalama 205 kez telefona dokunuyoruz.

Bu da sürekli olarak bakterilere maruz kaldığımız anlamına geliyor. Ayrıca telefonu tuvalette kullanmak, bu bakterilerin yayılmasını daha da kolay bir hâle getiriyor.

Uzmanlar ise cep telefonlarında en çok bulunan bakteri ve virüslerin, E. coli, Salmonella gibi dışkı bakterileri ile grip, norovirüs ve rinovirüs gibi virüsler olduğunu dile getiriyor.

Bu mikroorganizmaların ana kaynağı ise çoğunlukla lavabo ya da tuvaletten sıçrayan sular, öksüren veya hapşıran kişilerin damlacıkları ve çeşitli yüzeylere temas eden ellerimiz olabiliyor.

Peki telefonlar nasıl kirleniyor?

Dr. Suraj Saggar’a göre insanların dışkı ve idrar yaparken, telefonlarını dışarıda bırakmadığını ve bu durumun, telefonları bakterilere maruz bıraktığını söylüyor. Yine telefonların bir cebe veya çantaya konması da bakterilerin üremesi için ideal bir ortam yaratıyor.

Enfeksiyon Önleme Direktörü Kim Shumate ise telefonların neredeyse 7/24 bizimle birlikte olduğunu ve bu sebeple çeşitli kaynaklardan, çeşitli bakterilere maruz kalmanın aslında oldukça kolay olduğunu dile getiriyor.

Gelelim telefonları nasıl temiz tutacağımıza.

Telefonlardaki potansiyel patojenlerden korunmak için, cihazın düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Uzmanlara göre bu işlem için alkol bazlı mendil ya da dezenfektanlar kullanılmalı. Yine telefonun tuvalet gibi hijyenik olmayan ortamlarda kullanılmaması da büyük önem taşıyor.

Ayrıca telefonunuzu düzenli olarak dezenfekte etseniz bile, uzmanlar sağlığınızı korumanın bir numaralı yolunun, el hijyeninden geçtiğini ifade ediyor. Aslında önemli olan telefon değil, telefona dokunduktan sonra ellerinizle ne yaptığınız.

İnsanlar gün içine sık sık yüzüne dokunduğu için, telefondaki bakterilerden bir hastalığa yakalanma riski oldukça artıyor. Yıkanmamış ellerin mikropları ise göze, buruna ve ağza yayılıyor.

Bu sebeple ellerin temizliği, esasen telefonun temizliğinden çok daha önemli. El dezenfektanları çok etkili olsa da ellerin özenli bir şekilde yıkanması, tüm patojenlerin temizlenmesine olanak sağlıyor.

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