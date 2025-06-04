OpenAI, ChatGPT'nin geçmişteki sohbetlerinizi hatırlayıp onlardan bahsetmesini sağlayan çok kullanışlı hafıza odaklı özelliğini ücretsiz kullanıcılara da açtığını duyurdu.

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması konumunda bulunan ChatGPT, hem ücretsiz hem de ücretli versiyonlara sahipti. Tabii ki ücretli versiyonda çok daha gelişmiş modellere ve özelliklere ulaşabiliyorduk. Bunlardan biri de konuşmalarda ona verdiğiniz bilgileri öğrenip ileride hatırlamasını sağlayan hafıza odaklı özelliğiydi. İşte tam olarak bu özellikle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

OpenAI, dün akşam yaptığı bir açıklamayla ChatGPT’nin bu çok sevilen özelliğinin artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabileceğini duyurdu. Ancak şirketin aktardığına göre ücretsiz kullanıcılara daha “hafif” bir versiyonu sunulacak.

ChatGPT, konuşmalarınızı hatırlayarak önceki sohbetlerinizden bahsedebilecek

Eğer ücretsiz ChatGPT kullanıcısıysanız, artık sohbet botunun onunla paylaştığınız anılara ek olarak yakın zamanda yaptığını konuşmaları da herhangi bir kaydetme gerektirmeden hatırlamaya başladığını göreceksiniz. ChatGPT, sohbetleriniz sırasında geçmişten hatırladığı bu konuşmalardan bahsedebilecek ve böylece çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabileceksiniz.

Şirket, ücretsiz kullanıcılara sunulan versiyonun diğerine kıyasla daha “hafif” bir versiyon olduğunu belirtti. Bu da muhtemelen sadece yakın zamanda konuşmaları hatırlaması anlamına geliyor. Ücretlilere sunulan versiyonda sohbet botu, geçmişte yapılan tüm sohbetleri hatırlayabiliyordu.

OpenAI’dan bu hamlenin gelmesinin sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. ChatGPT’nin gelişmiş özelliklerini daha fazla kullanıcıya açmak, botun hem erişilebilirliğini artıracak hem de daha kişiye özel bir deneyim sağlayacak. Böylece de botun çok daha fazla insanın günlük hayatında kullanılmasını sağlayabilir.