Oynamayanlara ya da Yeniden Oynayacaklara: Cyberpunk 2077'ye Ücretsiz PS5 Pro Güncellemesi Geliyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'ye yakında PS5 Pro için ücretsiz bir güncelleme geleceğini duyurdu.

Cyberpunk 2077'nin arkasındaki geliştirici ekip CD Projekt Red, yakın zamanda PS5 Pro için resmî bir güncelleme yayımlayacaklarını açıkladı. Geliştirici ekip daha önce yeni konsol için herhangi bir planlarının olmadığını açıklamıştı ancak görünüşe göre kararları değişmiş durumda.

CD Projekt Red'in yaptığı duyuru:

Yeni güncelleme, Sony’nin duyurduğu PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi sayesinde geliyor. Sony tarafından geliştirilen bu teknoloji, oyunların görüntü kalitesini ve performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Sid Shuman tarafından yayımlanan bir PlayStation Blog yazısında, PSSR teknolojisinin giderek daha fazla oyuna entegre edildiği belirtilmişti. Açıklamaya göre yalnızca Cyberpunk 2077 değil, Assassin’s Creed Shadows ve Crimson Desert gibi yapımlar da önümüzdeki haftalarda bu yeni teknolojiyi destekleyen bir güncelleme alacak.