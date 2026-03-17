Oynamayanlara ya da Yeniden Oynayacaklara: Cyberpunk 2077'ye Ücretsiz PS5 Pro Güncellemesi Geliyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'ye yakında PS5 Pro için ücretsiz bir güncelleme geleceğini duyurdu.

Oynamayanlara ya da Yeniden Oynayacaklara: Cyberpunk 2077'ye Ücretsiz PS5 Pro Güncellemesi Geliyor
Barış Bulut

Cyberpunk 2077'yi hâlâ oynamamış ya da yeniden oynamayı düşünenler için önemli bir duyuru gerçekleştirildi.

Cyberpunk 2077'nin arkasındaki geliştirici ekip CD Projekt Red, yakın zamanda PS5 Pro için resmî bir güncelleme yayımlayacaklarını açıkladı. Geliştirici ekip daha önce yeni konsol için herhangi bir planlarının olmadığını açıklamıştı ancak görünüşe göre kararları değişmiş durumda.

CD Projekt Red'in yaptığı duyuru:

Yeni güncelleme, Sony’nin duyurduğu PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi sayesinde geliyor. Sony tarafından geliştirilen bu teknoloji, oyunların görüntü kalitesini ve performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Sid Shuman tarafından yayımlanan bir PlayStation Blog yazısında, PSSR teknolojisinin giderek daha fazla oyuna entegre edildiği belirtilmişti. Açıklamaya göre yalnızca Cyberpunk 2077 değil, Assassin’s Creed Shadows ve Crimson Desert gibi yapımlar da önümüzdeki haftalarda bu yeni teknolojiyi destekleyen bir güncelleme alacak.

Kavga Çıkaracak Araştırma: Oyunlara PC Oyuncuları mı Konsol Oyuncuları mı Daha Çok Para Harcıyor? Kavga Çıkaracak Araştırma: Oyunlara PC Oyuncuları mı Konsol Oyuncuları mı Daha Çok Para Harcıyor?
Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi! Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Vodafone'un 5G Tarifeleri ve Fiyatları Belli Oldu

Vodafone'un 5G Tarifeleri ve Fiyatları Belli Oldu

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Çıktıkları Yıllar Daha da İlginç: Grafikleriyle Günümüzde Bile Şaşırtan 10 Oyun!

Çıktıkları Yıllar Daha da İlginç: Grafikleriyle Günümüzde Bile Şaşırtan 10 Oyun!

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

Tarih Verildi: Battlefield 6 Ücretsiz Oluyor!

