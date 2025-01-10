Dünyaca ünlü markaların logoları, milyarlarca insan tarafından tanınıyor. Ancak bu dev şirketlerin logosu için harcadığı parayı duyunca epey şaşıracaksınız.

Bazıları para bile değilken bazıları da bedavaya yapılmış.

Peki, nasıl oldu da dünyanın en büyük markaları, tasarım için servet harcamak yerine oldukça mütevazı fiyatlarla bu kadar etkili logolara sahip oldu? İşte tarihin en ucuz ama en etkili logoları.

Nike’ın 35 dolarlık şaheseri

Nike’ın o meşhur “Swoosh” logosu, Portlandlı grafik tasarım öğrencisi Carolyn Davidson tarafından sadece 35 dolara tasarlandı.

Nike’ın kurucularından Phil Knight, Davidson’un çizimlerinden birini seçti, başta bundan pek memnun olmasa da markasının sembolü olarak kullanmaya başladı. Kim bu kadar başarılı olabileceğini düşünebilirdi ki?

Ama Nike esaslı davranarak Davidson’un katkısını unutmadı ve ona 1983’te hatırı sayılır miktarda Nike hissesi ile Swoosh yüzük hediye etti.

Twitter, 15 dolara kuş aldı.

Twitter deyince X’ten önce yani aklımıza gelen o ikonik kuş logosu, 2009’da Simon Oxley isimli grafik tasarımcı tarafından sadece 15 dolara yaratıldı. Aslında logo, bir stok görsel sitesinden satın alınmıştı yani Twitter ekibi, herhangi bir özel tasarım sürecine bile girmemişti.

Daha sonra yapılan revizyonlarla kuş biraz daha minimalist hâle getirilse de temel tasarım hâlâ aynı ve neredeyse yok denecek kadar ucuz bir fiyata mal oldu.

Coca-Cola logosu ise ücretsiz yapıldı.

Coca-Cola’nın ikonik logosu, bir grafik tasarımcının elinden çıkmadı desek! 1886’da şirketin muhasebecisi Frank M. Robinson, şirketin kurucusu John S. Pemberton için el yazısıyla markanın adını yazdı.

Robinson, "Coca-Cola" isminin kulağa hoş geldiğini ve güzel bir şekilde yazıldığında 2 adet C harfinin reklamlarda dikkat çekeceğini düşündü. Bugün dünyanın en tanınan markalarından biri olan Coca-Cola, logosu için tek kuruş harcamadı.

Google logosu da bedavaya geldi.

Kaç milyar dolarlık şirket dersiniz ama Google’ın logosu da ilk etapta bir tasarımcıya yaptırılmadı. Şirketin kurucularından Sergey Brin, 1998’de basit bir font kullanarak ve birkaç renkle oynayarak Google’ın ilk logosunu kendi başına tasarladı.

Yani Google’ın ilk logosunun maliyeti tam 0 dolardı. Daha sonra profesyonel tasarımcılar tarafından güncellemeler yapılsa da temel renk kombinasyonu ve düzenleme hâlâ Brin’in oluşturduğu tasarıma dayanıyor.

Microsoft da bedavaya minimalist bir logo elde etti.

Microsoft 2012’de logosunu değiştirdi ancak şirket içinde tasarlandığı için herhangi bir maliyet bildirmediler yani harcama yapılmamış oldu.

Önceki versiyonlarına göre oldukça minimalist logo, renkli dört kare ve basit bir yazı tipinden oluşsa da onu hepimiz tanıyoruz. Ancak tek kuruş bile ödenmeyen diğer markalar arasına girdi bile.

Gördüğünüz gibi bir markanın başarısı, logoya harcanan parayla değil, logonun nasıl kullanıldığıyla yakından alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz?

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