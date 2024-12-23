Diablo IV; PC, PlayStation ve Xbox'ta ücretsiz oynanabilir oldu. Kampanya, ocak başına kadar devam edecek.

Oyun platformları, neredeyse her hafta bir ücretsiz oyun kampanyasında karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise son yılların en sevilen oyunlarından biri olan Diablo 4’le ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Normal fiyatı konsolda 2.500, PC'de ise 1.700 TL'ye kadar çıkan Blizzard imzalı yapım, ücretsiz olarak oynanabilir oldu. Üstelik tek bir platformda değil, PC, Xbox ve PlayStation'ın hepsinde oyunu deneyebiliyorsunuz.

3 Ocak’a kadar devam edecek

Diablo 4’ü ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilmenizi sağlayan bu özel kampanya, 3 Ocak 2024 Cuma gününe kadar devam edecek. Direkt oyunun sayfalarına girdiğiniz ücretsiz deneme kısımlarına basarak kampanyadan yararlanabiliyorsunuz. PlayStation’dan erişmek için buraya, Xbox için buraya, PC (Battle.net) için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Daha da iyisi, bu ücretsiz deneme sürümü oyunun sevilen DLC’si Vessel of Hatred’dan da bir oynanabilir karaktere erişmenizi sağlıyor. Eğer hâlâ Diablo 4’ü denemediyseniz bu kampanyanın kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirtmemiz gerek.