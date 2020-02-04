Dropbox’un CEO’su olan Drew Houston, Facebook’un yönetim kuruluna katıldı. Mark Zuckerberg’in arkadaşı olan Houston’ın Facebook’un yönetim kuruluna girmesi, hissedarlar tarafından defalarca CEO’luk görevinden alınması istenen Mark Zuckerberg’in elini rahatlatacak bir gelişme olarak görülüyor.

Bu haftanın başında Facebook’un yönetim kuruluna yeni bir üye katıldı. Dropbox’un CEO’su olan Drew Houston, sekizinci üye olarak şirketin yönetim kurulundaki yerini aldı. Yönetim kuruluna katılan Houston, Zuckerberg ve diğer Facebook yönetim kurulu üyeleri ile beraber gelecekteki fırsatlar ve zorluklar konusunda çalışmayı dört gözle beklediğini açıkladı.

Drew Houston’ın Facebook’un yönetim kuruluna katılması, şirketin geleceğinde de önemli gelişmelere neden olacak gibi görünüyor. Mark Zuckerberg’in arkadaşı olan Houston’ın Zuckerberg’in şirkette yaşadığı sorunlarda Zuckerberg’e destek olacağı düşünülüyor.

Facebook’un hissedarları daha önce defalarca Mark Zuckerberg’in CEO’luk görevinden alınmasını istedi. Ancak şirketin yönetim kurulu hissedarların bu isteğini geri çevirdi. Houston, şirketin hissedarlarının benzer taleplerinde Zuckerberg’in yanında yer alabilir.

Drew Houston, ekim ayında Facebook’un yönetim kurulundan istifa eden Dr. Susan Desmond-Hellman’ın yerine yönetim kuruluna dahil oldu. Dr. Susan Desmond-Hellman, Facebook’un yönetim kurulunda bağımsız yönetici olarak bulunuyordu. Desmond-Hellman’dan boşalan bağımsız yönetici görevi henüz şirket tarafından doldurulmadı.

Mark Zuckerberg ve Drew Houston, 8 yıl önce bir konferansta tanıştı. İkili o günden bu yana aralarındaki arkadaşlığı devam ettiriyor. 2012’deki tanışmanın ardından Zuckerberg, Uber CEO’su Travis Kalanick’in doğum gününde Drew Houston’la beraber aynı fotoğrafta görülmüştü.

Zuckerberg, Drew Houston’a Dropbox’ın macerasının başında yol gösterici oldu. Houston, 2015 yılında Bloomberg’e verdiği bir röportajda, Mark Zuckerberg’in şirketin yönetilmesi, insanların organize edilmesi konusunda kendisine destek verdiğini söylemişti.

Bundan sonra Facebook’un yönetim kurulunda yer alacak Houston, Facebook’un mesajlaşma uygulamalarında uçtan uca şifrelemenin genişletilmesine yardım edebileceği gibi, Zuckerberg’e de yönetim kurulunda önemli bir destek olabilir.

Dropbox CEO'su, Facebook CEO'sunun en büyük destekçilerinden

Facebook’un hissedarları, 2018 sonu ve 2019 ortasında iki defa Mark Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığından alınmasını önerdi. Ancak yönetim kurulu, Zuckerberg’i destekleyerek şirketin hissedarlarının bu isteğini geri çevirdi. Güvenlik ve içerik yönetimi konularında eleştirilerin hedefi olan Zuckerberg’i savunan yönetim kurulu üyeleri, güvenlik ve içerik yönetimi için yapılacak yatırımların şirketin kârını düşüreceğini söylediler. Bütün eleştirilere ve skandallara rağmen Facebook’un şu anki hisse fiyatı tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı.

Dr. Susan Desmond-Hellman’ın ardından Mark Zuckerberg üzerinde baskı kuracak bağımsız yönetim kurulu üyesinin kim olacağı henüz belli olmadı. Bağımsız yöneticilik için Zuckerberg geçen seneden beri Netflix’in CEO’su Reed Hastings’i öneriyor.

Facebook’un insan hakları, demokrasi ve insanları nasıl etkilediği konusunda şüphe ile yaklaşabilecek bağımsız bir yönetim kurulu üyesi Facebook’a da önemli bir katkı sunacaktır.