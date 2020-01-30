Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya devinin 2019’un 4. çeyrek kazancının açıklandığı konferansta açılış konuşmasını yaptı. 35 yaşındaki CEO, önümüzdeki 10 yılda beğenilmeye değil anlaşılmaya öncelik vereceklerini açıkladı.

Facebook, çarşamba günü düzenlediği bir konferansla, 2019 yılının 4. çeyrek gelirlerini açıkladı. Sosyal medya devi, 2019’un son çeyreğinde 21.08 milyar dolar gelir elde etti. Beklenenden daha fazla gelir elden eden Facebook’un 4. çeyrek rakamları, düzenlenen bir konferansla şirket yatırımcılarına açıklandı. Konferansın açılış konuşmasını, şirketin CEO’su Mark Zuckerberg yaptı.

Mark Zuckerberg, konferansın açılışı için şirket yatırımcılarına hitaben yaptığı konuşmada gelecek on yılda Facebook için planlarından bahsetti. 35 yaşındaki CEO, Facebook’a dair bazı karışık düşüncelerin oluştuğunu, bunun üstesinden gelmek için halkla daha iyi iletişim kuracaklarını açıkladı.

Zuckerberg, “Sevilmek istediğimiz için görüşlerimizi her zaman açıkça belirtmedik. Çünkü insanları rahatsız etmekten endişe duyuyorduk. Bu durum bize ve şirketimize karşı olumlu ama sığ duyguların doğmasına neden oldu” dedi.

Facebook, 2019'un sonunda beklenenden daha fazla gelir elde etti

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Facebook’un CEO’su, bundan sonra Facebook’un neyi temsil ettiğini daha net anlatmaya odaklanacağını söyledi. Zuckerberg, “Gelecek on yıl için hedefim beğenilmek değil, anlaşılmak” dedi.

Facebook’un ismi son iki yıldır skandallardan eksik olmadı. Sosyal medya ağının ismi, başta Cambridge Analytica ve ABD seçimleri gibi skandalların içinde yer aldı. Eleştirmenler Facebook’u nefret söyleminin ve yanlış bilginin yayılması, kullanıcı gizliliğinin ihlali gibi konularda eleştirdiler.

Özellikle ABD’de, doğru olmayan bilgiler içeriyor dahi olsa siyasi kampanyaların Facebook’tan yürütülmesine sosyal medya devinin yönetimi tarafından izin verilmesi, büyük tepki yarattı.