Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Dünyanın İlk Güneş Enerjili Bisikleti Phosgo Go 5 Ultra Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Dünyanın ilk seri üretim güneş enerjili bisikleti olarak nitelendirilen Phosgo Go 5 Ultra resmen tanıtıldı.

Dünyanın İlk Güneş Enerjili Bisikleti Phosgo Go 5 Ultra Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yenilenebilir enerji teknolojileri, çevreye olan etkileri minimuma indirmek için büyük önem taşıyordu. Bu yüzden de birçok farklı alanda bu teknolojilerin kullanıldığını görüyorduk. Şimdi ise Phosgo isimli bir firma, dünyanın ilk güneş enerjili bisikleti olarak nitelendirdiği Go 5 Ultra modelini resmen tanıttı.

Phosgo Go 5 Ultra modeli, jantlarına entegre edilen yüksek verimli güneş pilleri entegre edilmesi yoluyla dünyanın ilk seri üretim güneş enerjili bisikleti olmayı başardı. Yaklaşık 36 kg ağırlığında olduğunu belirtelim.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu

Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu

Teknoloji Devi Hisense, Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Satılacak Ürünler

Teknoloji Devi Hisense, Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Satılacak Ürünler

İçerikten Görseller

Dünyanın İlk Güneş Enerjili Bisikleti Phosgo Go 5 Ultra Tanıtıldı
phos1
phos2

Karşınızda Phosgo Go 5 Ultra

phos1

Şirkete göre entegre edilen güneş pilleri, geleneksel şarj ihtiyacını ortadan kaldırırken sürdürülebilir ve zahmetsiz bir sürüş deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. Go 5 Ultra’nın kalbinde Bafang 750W’lık bir motor var. Bu motor, 150 Nm tork ve 910W maksimum güç üretebiliyor.

Phosgo Go 5 Ultra bisiklet, maksimum 45 km/sa hıza ulaşabilecek bir model. Bunun yanı sıra 5 farklı pedal destek moduyla da birlitke gelecek. Avrupa ve ABD’de yasalara göre değişeceğini de belirtmek gerek. Avrupa’daki modelde 120 Nm torklu, 25 km/sa hızda daha yavaş bir model göreceğiz.

phos2

Araçtaki güneş enerji sistemi sayesinde toplamda 193 km’ye varan oldukça uzun bir menzil sunulabiliyor. Bu da 720 wh’lik büyük kapasiteli bataryayla mümkün hâle geliyor. Diğer öne çıkan özellikleri arasında hırsızlık alarmı, düşme algılama, uzaktan kilitleme, yapay zekâ sesli asistan, çift şarj modu, Bluetooth var. Go 5 Ultra’nın ABD fiyatı 5.999 dolar olarak açıklandı. Ön siparişe özel dev indirimle 2.199 dolara alınabileceği de belirtilmiş.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Tanıtıldı!

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Tanıtıldı!

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Uygun Fiyatlı Asker Telefonu, Oyun Bilgisayarı ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyatlı Asker Telefonu, Oyun Bilgisayarı ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuz Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor! A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Teknolojik Ürünler

Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu

Bugatti, Bazı Spor Otomobillerden Bile Pahalı Ultra Lüks Golf Setleri Duyurdu

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com