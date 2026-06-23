Dünyanın ilk seri üretim güneş enerjili bisikleti olarak nitelendirilen Phosgo Go 5 Ultra resmen tanıtıldı.

Yenilenebilir enerji teknolojileri, çevreye olan etkileri minimuma indirmek için büyük önem taşıyordu. Bu yüzden de birçok farklı alanda bu teknolojilerin kullanıldığını görüyorduk. Şimdi ise Phosgo isimli bir firma, dünyanın ilk güneş enerjili bisikleti olarak nitelendirdiği Go 5 Ultra modelini resmen tanıttı.

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Phosgo Go 5 Ultra modeli, jantlarına entegre edilen yüksek verimli güneş pilleri entegre edilmesi yoluyla dünyanın ilk seri üretim güneş enerjili bisikleti olmayı başardı. Yaklaşık 36 kg ağırlığında olduğunu belirtelim.

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Karşınızda Phosgo Go 5 Ultra

Şirkete göre entegre edilen güneş pilleri, geleneksel şarj ihtiyacını ortadan kaldırırken sürdürülebilir ve zahmetsiz bir sürüş deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. Go 5 Ultra’nın kalbinde Bafang 750W’lık bir motor var. Bu motor, 150 Nm tork ve 910W maksimum güç üretebiliyor.

Phosgo Go 5 Ultra bisiklet, maksimum 45 km/sa hıza ulaşabilecek bir model. Bunun yanı sıra 5 farklı pedal destek moduyla da birlitke gelecek. Avrupa ve ABD’de yasalara göre değişeceğini de belirtmek gerek. Avrupa’daki modelde 120 Nm torklu, 25 km/sa hızda daha yavaş bir model göreceğiz.

Araçtaki güneş enerji sistemi sayesinde toplamda 193 km’ye varan oldukça uzun bir menzil sunulabiliyor. Bu da 720 wh’lik büyük kapasiteli bataryayla mümkün hâle geliyor. Diğer öne çıkan özellikleri arasında hırsızlık alarmı, düşme algılama, uzaktan kilitleme, yapay zekâ sesli asistan, çift şarj modu, Bluetooth var. Go 5 Ultra’nın ABD fiyatı 5.999 dolar olarak açıklandı. Ön siparişe özel dev indirimle 2.199 dolara alınabileceği de belirtilmiş.