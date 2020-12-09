Elektrik Faturasına Dağıtım Şirketinin Masrafları Eklenecek

Yayınlanan bir tebliğe göre elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi bazı harcamaları 5 yıl daha elektrik faturalarına yansıtılacak.

Pandemi döneminde hemen her iş alanında sorunlar baş gösterirken, vatandaşların keyfini kaçırabilecek bazı detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Alınan bir karara göre elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödenen aidatlar, verilen ilanların giderleri gibi tüketicileri pek de ilgilendirmeyen birçok harcama elektrik faturalarına yansıtılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğe göre 2021 ve 2025 yılı aralığındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masraflar, elektrik faturasına yansıtılacak.

Şirketlerin yapacakları her denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri yüzde 7 artırılarak faturaralara dahil edilecek . Bu giderlerle birlikte şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da vatandaşların elektrik faturasına eklenecek .

Benzer giderlerin 2015-2020 döneminde de faturalara yansıması için düzenleme çıkarılmış ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu harcamaların faturalara eklenmesinin iptali için Danıştay'a dava açmıştı.