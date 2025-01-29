İngiltere merkezli bir teknoloji şirketi, elektrikli otomobillerin batarya kapasitesine odaklanan bir mobil uygulama geliştirdi. Bu mobil uygulama, kullanılmış bir elektrikli otomobilin batarya durumunu ölçüyor.

iPhone'lardaki en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi, "Pil Sağlığı"dır. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bataryalarını kaç kez şarj ettiklerini ve batarya kapasitesinin ne durumda olduğunu görebilirler. İşte bu teknoloji, şimdi elektrikli otomobiller için uyarlandı.

İngiliz teknoloji şirketi ClearWatt, "EV Health Checker" olarak isimlendirdiği yeni bir mobil uygulama tanıttı. 30 sterlin karşılığında satın alınarak kullanılabilecek bu uygulama, bir elektrikli otomobilin batarya durumu ölçüyor. Uygulama, bunu yaparken araç verilerini kullanıyor.

EV Health Checker, elektrikli otomobillerle ilgili hangi verileri sunacak?

EV Health Checker için oldukça geniş kapsamlı bir ekspertiz raporu sunuyor da diyebiliriz. Zira bu uygulamanın hazırladığı rapor, araçla genel bilgilerin yanı sıra bataryanın durumunu, menzil kaybını ve tahmini olarak ne zaman değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Tüm verileri bir araya getiren yazılımi en sonunda da otomobile bir harf notu veriyor. Mesela yukarıda gördüğünüz örnekteki Tesla Model 3'e A+ verilmiş. Bu da aracın iyi durumda olduğunu gösteriyor. Verilen harf D olsaydı bu aracı satın alacak kişinin bir kez daha düşünmesi gerekecekti.

Bu tür bir teknoloji, elektrikli otomobillerin en çok da bataryaları nedeniyle tartışıldığı bir dönemde kritik önem arz edecek gibi görünüyor. Çünkü ikinci el bir elektrikli otomobil satın almak isteyen tüketici, EV Health Checker uygulaması üzerinden aracın durumunu değerlendirebilecek. Yani en azından elinde bir rapor olacak.

Peki siz bu uygulamayı nasıl buldunuz? Böyle bir teknoloji, elektrikli otomobil satın alacağınız zaman sizin fikrinizi etkiler mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...