Epic Games, Fortnite'ın Yeni Ödüllü Etkinliğini Duyurdu

Epic Games, Fortnite oyuncularının faydalanabileceği ve farklı ödüller kazanabilecekleri yeni bir etkinliği ve oyunun yeni performans modunu duyurdu. Oyuncular, etkinlik kapsamında eski arkadaşlarını oyuna geri getirecekler. Performans moduysa oyunun hem akıcılığını artıracak hem de daha az depolama alanı kaplamasını sağlayacak.

Battle royale oyun türünü inşa etme elementleriyle birleştirerek pek çok oyuncuya göre benzersiz bir deneyim sunan Fortnite, son yıllarda en çok oynanan oyunlar listesinde en ilk sıralarda yer aldı. Fakat her oyun gibi Fortnite da yavaş yavaş oyuncu sayısında düşüş yaşamaya başladı.

Play Store ve App Store ile olaylı haftalar geçiren ve oyunu iki uygulama mağazasından da kaldırılan Epic Games, oyuncu sayısında yaşanan düşüşün ardından bir etkinlik başlattı. Şirketin "Bir Takım Arkadaşını Canlandır Betası" isimli etkinliği, eski Fortnite oyuncularını geri getirmeye yönelik oldu.

Eskiden Fortnite oynayan arkadaşlarını geri getiren ödül kazanıyor:

Epic Games, eski oyuncularını geri kazanmak için mevcut oyuncularından yardım istedi. 14 Aralık'tan itibaren başlayan etkinlik aracılığıyla daha önce Fortnite oynayan arkadaşlarını oyuna geri getirerek beraber maç oynayan oyuncular, Epic Games'in kendilerine sunduğu çeşitli ödülleri hesaplarına ekleyebilecek.

Oyuncular, en az 30 gündür Fortnite oynamayan arkadaşlarıyla 1 maç oynadıkları zaman 'Canlandır Emojisi' ödülünü kazanacaklar. Aynı şekilde 5 maç oynandığında 'Farklı Nota Lobi Müziği', 10 maç oynandığında 'Çifte Pençe Kazması' ve 20 maç oynandığında 'Holofolyo Kaplaması' ödüllerine sahip olacaklar. 'Canlandırabilecekleri' arkadaş sayısıysa yalnızca bir adetle sınırlı olacak.

Düşük özellikli bilgisayarlar için yeni performans modu:

Bunun yanı sıra Epic Games, bugün paylaştığı yeni duyuruyla oyunculara bir müjde verdi. Şirket, Fortnite'ın minimum sistem gereksinimlerini karşılayan tüm bilgisayarlar için oyuna yeni bir performans modu eklediklerini duyurdu. Oyun içi ayarlar menüsünden seçilebilecek performans moduyla oyuncular, düşük özellikli bilgisayarlarında daha akıcı bir Fortnite deneyimi yaşayabilecekler.

Yeni performans moduyla oyunun boyutu da düşürülebilecek. Dileyen oyuncular Fortnite'taki yüksek çözünürlüklü kaplamaları Epic Games üzerinde Fortnite'ın ayarlarına girerek 'Yüksek Kaliteli Kaplamaları Kullan' seçeneğini kaldırabilecekler. Bu sayede oyunun diskte kapladığı alan 14 GB küçülecek.