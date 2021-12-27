Epic Games, Control'ü Ücretsiz Hale Getirdi

Son yıllarda ücretsiz hale getirdiği oyunlarla oyun tutkunlarının gönüllerinde taht kuran Epic Games, yılbaşına özel başlattığı kampanyasındaki yeni oyununu açıkladı. Yalnızca saatler içerisinde ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek yeni oyun, 2019 yılında piyasaya sürülen Control oldu.
Aksiyon macera türündeki oyun, piyasaya sürüldüğü dönemlerde çok beğenilmiş ve milyonları peşinden sürüklemeyi başarmıştı. Satın alınmak istendiğinde en az 159 TL'yi gözden çıkarmak durumunda olan oyunseverler, Epic Games'in kampanyası ile bu oyuna hiçbir ödeme yapmadan sahip olabilecekler. Peki oyun neler sunuyor ve sistem gereksinimleri nasıl?
Control'ün sistem gereksinimleri şöyle
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-4690 ya da AMD FX 4350
- RAM: 8 GB
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 280X
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-7600K ya da AMD Ryzen 5 1600X
- RAM: 16 GB
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 ya da AMD Radeon RX 580 AMD (Işın izleme için NVIDIA GeForce RTX 2060)
Control'de Jesse Faden isimli bir karaktere hayat veriyoruz. ABD hükümetinin gizli bir ekibi olan Federal Kontrol Bürosu bünyesinde çalışan Faden, gerçekliğin kırılmasını sağlayacak nesnelerin peşine düşüyor. Söz konusu nesneleri topladıkça özel yeteneklere sahip olmaya başlayan ajanımız, bu süreçte sayısız paranormal olay ve yaratık ile mücadele etmek durumunda kalıyor.
Control, Epic Games'ten nasıl ücretsiz alınır?
- Epic Games hesabınıza giriş yapın.
- Buradaki bağlantı ile Control sayfasına ulaşın.
- "Get" butonuna tıklayın.
- Yönlendirildiğiniz sayfada "Place Order" butonuna tıklayın.
- "Epic Games Launcher" uygulaması üzerinden oyunu indirin.