Epic Games, Control'ü Ücretsiz Hale Getirdi

Epic Games, yılbaşı özel kampanyası kapsamında normalde fiyatı 159 TL olan Control isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Yayınlandığı dönem çok konuşulan oyuna ulaşmak artık bedava...

Son yıllarda ücretsiz hale getirdiği oyunlarla oyun tutkunlarının gönüllerinde taht kuran Epic Games, yılbaşına özel başlattığı kampanyasındaki yeni oyununu açıkladı. Yalnızca saatler içerisinde ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek yeni oyun, 2019 yılında piyasaya sürülen Control oldu.

Aksiyon macera türündeki oyun, piyasaya sürüldüğü dönemlerde çok beğenilmiş ve milyonları peşinden sürüklemeyi başarmıştı. Satın alınmak istendiğinde en az 159 TL'yi gözden çıkarmak durumunda olan oyunseverler, Epic Games'in kampanyası ile bu oyuna hiçbir ödeme yapmadan sahip olabilecekler. Peki oyun neler sunuyor ve sistem gereksinimleri nasıl?

Control'ün sistem gereksinimleri şöyle

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

Windows 7 ve üzeri İşlemci: Intel Core i5-4690 ya da AMD FX 4350

Intel Core i5-4690 ya da AMD FX 4350 RAM: 8 GB

8 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 280X

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-7600K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-7600K ya da AMD Ryzen 5 1600X RAM: 16 GB

16 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 ya da AMD Radeon RX 580 AMD (Işın izleme için NVIDIA GeForce RTX 2060)

Control'de Jesse Faden isimli bir karaktere hayat veriyoruz. ABD hükümetinin gizli bir ekibi olan Federal Kontrol Bürosu bünyesinde çalışan Faden, gerçekliğin kırılmasını sağlayacak nesnelerin peşine düşüyor. Söz konusu nesneleri topladıkça özel yeteneklere sahip olmaya başlayan ajanımız, bu süreçte sayısız paranormal olay ve yaratık ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Control, Epic Games'ten nasıl ücretsiz alınır?