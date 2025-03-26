F1 severlerin her yıl mutlaka denediği, EA'in yayıncılığını üstlendiği serinin yeni oyunu F1 25 resmî olarak tanıtıldı.

EA Sports, serinin merakla beklenen oyunu F1 25'i resmî olarak tanıttı ve oyunun çıkış tarihini açıkladı.

Oyunun tanıtım videosu ile birlikte çıkış tarihinin 30 Mayıs olduğu açıklanırken; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için an itibarıyla çevrim içi mağazalar üzerinden ön sipariş verilebilir durumda.

F1 25 tanıtım fragmanı

Oyunun standart sürüm kapağında üç yıldız isim Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Williams) ve Oliver Bearman (Haas) yer alırken, Iconic Edition’ın kapağında ise efsane pilot Lewis Hamilton bulunuyor.

Serinin önceki oyunları F1 23 ve F1 24'te karşımıza çıkan hikâye modu Braking Point, bu yıl da oyunda yer alacak ve kurgusal takım Konnersport'ın artık zirve için olan mücadelesini konu alacak.

Yeni oyunla birlikte My Team modu, daha fazla yönetim odaklı bir yapıyla yenilenirken, gelişmiş grafikler ve pist iyileştirmeleri oyunun daha gerçekçi bir atmosfere bürünmesine olanak tanıyacak.

F1 25 ön sipariş fiyatı

Oyunun PC'de Steam fiyatı 59,99$ iken Epic Games fiyatı 2.199 TL olarak belirlenmiş durumda. Konsol tarafında ise PlayStation Store fiyatı 2.900 TL iken Xbox fiyatı ise 2.899 TL.