Facebook'tan Koronavirüs Test Kiti Satan Şahıs Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Facebook üzerinden ve eczanede koronavirüs test kiti satan şahısların düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığını duyurdu. Operasyonda toplamda 540 adet koronavirüs hızlı test kiti ele geçirildiği belirtildi.

İlk koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinden bu yana maske, eldiven ve el dezenfektanı gibi bazı ürünlerde büyük bir talep artışı meydana geldi. Virüsü fırsat bilen bazı kişiler ise internet üzerinden yasa dışı şekilde koronavirüs test kiti satmaya başladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Facebook üzerinden ve eczanede yasa dışı olarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızlı tanı test kiti satan 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu S.P adlı kişinin, Facebook üzerinden 1262 sayılı "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" uyarınca satışı yasak olan COVID-19 hızlı tanı test kiti sattığı tespit edildi.

Jandarmaya koronavirüs test kiti satmaya çalışırken suçüstü yakalandı:

Yapılan incelemelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Kimliğini Gizleyen Kolluk Görevlisi" kararı alan jandarma ekipleri, Facebook'tan test kitlerinin satışlarını gerçekleştiren S.P. ile irtibata geçerek test kiti satın almak istediklerini söyledi.

Daha sonrasında şüpheli S.P, Yenimahalle'de jandarma personeline 500 adet COVID-19 hızlı tanı test kiti satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. S.P'ye test kitlerini temin ettiği ve kendisine ait eczanede satışa sunduğu tespit edilen kişi de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kitlerin satışının gerçekleştirildiği eczanede yapılan aramalarda ise 40 adet hızlı tanı kiti ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığını duyuran Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yapılan açıklamada "Olay ile ilgili olarak; şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, operasyon kapsamında toplamda 540 adet 'COVID-19 Hızlı Tanı Test Kiti'ne el konularak, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.