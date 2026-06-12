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Forza Horizon 6'da Garip Bir Sorun Daha Yaşanmaya Başladı: Bazı Arabalar Kayıt Dosyanızı Siliyor!

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Forza Horizon 6'ya eklenen bazı yeni arabalar, üzerinde modifiye yaptığınız takdirde kayıt dosyanızın silinmesine yol açıyor.

Forza Horizon 6'da Garip Bir Sorun Daha Yaşanmaya Başladı: Bazı Arabalar Kayıt Dosyanızı Siliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Forza Horizon 6 şu sıralar oyuncuların uykusunu kaçıran tuhaf bir teknik sorunla gündemde. Oyunun destek ekibi, oyuncuların binbir emekle elde ettiği ilerleme kayıtlarının bir anda sıfırlandığını doğruladı.

Evet, yanlış duymadınız... Saatlerce uğraşıp garajınıza dizdiğiniz o süper arabalar bir anda hiç var olmamış gibi yok olabilir ve bu soruna gerçekten dikkat etmeniz gerek.

İçerikten Görseller

Forza Horizon 6'da Garip Bir Sorun Daha Yaşanmaya Başladı: Bazı Arabalar Kayıt Dosyanızı Siliyor!
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İşte soruna yol açan arabalar

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Resmî bir açıklama gelmese de topluluk sorunun kaynağını çoktan bulduğunu düşünüyor. İddialara göre oyuna yeni eklenen bazı araçlar tam anlamıyla "saatli bomba" gibi. Eğer garajınızda aşağıdaki modeller varsa şimdilik onlara dokunmamanız, özellikle de boyama, modifiye veya çıkartma yapmamanız şiddetle öneriliyor:

  • 1993 Schuppan 962CR
  • 2003 Ford F-150 SVT Lightning
  • 1988 Lamborghini Countach LP5000QV
  • 1957 Chevrolet Bel Air
  • 2020 Wuling Sunshine S Forza Edition

Bir çözüm de Xbox ekibinden geldi

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Destek ekibi, özellikle Xbox Series X|S kullanıcılarını uyararak "Quick Resume" özelliğini eğer Forza Horizon 6 oynuyorlarsa kapatmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca oyundan çıkarken şunlara dikkat etmeniz gerekiyor:

  • Oyunu kapatmadan önce kesinlikle çevrim içi olduğunuzdan emin olun.
  • Kayıt simgesi yanıp sönerken oyunu asla kapatmayın.
  • Cihazlar arası (PC'den konsola) geçiş yapıyorsanız, bulut senkronizasyonunun bitmesi için sisteme birkaç dakika süre tanıyın.

Eğer bu sorun sizin de başınıza geldiyse hiç vakit kaybetmeden aynı gün içinde Forza Support sitesinden ticket açın. Şu anda teknik ekip, eski bir kayıt noktanızı geri getirerek sizi bu sorundan kurtarmaya çalışıyor.

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