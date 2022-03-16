Yakın zamanda Şok hisselerinin azınlık hisselerini satın almak üzere niyet mektubu imzalayan Getir, bu niyetine ulaşamadı. Yıldız Holding, Getir'le olan görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda n11.com’a yatırım yaparak şirkete ortak olan Getir, sonrasında farklı bir haberle daha gündeme gelmişti. Şirket, bu kez Şok Market ile azınlık hisselerin satışı için niyet mektubu imzaladığını açıklamıştı. Paylaşılan açıklamada Şok’ta pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu payın satışı için mektubun imzalandığı belirtilirken, konuyla ilgili detay paylaşılmamıştı.

Yüzde 47’lik bölümü halka açık olan market zincirinin azınlık hisselerinin satın alınmasıyla Getir, Şok’un da büyük bir ortağı olacaktı. Fakat bugün paylaşılan açıklama, görüşmelerin sona erdiğini ve Getir’in Şok’un hisselerinin bir bölümünü almayacağını gösterdi. Şok’un büyük ortaklarından Yıldız Holding, yaptığı açıklamada anlaşma görüşmelerine son verildiğini paylaştı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

Olumsuz koşullar anlaşmayı engelledi:

“Takip eden dönemde Yıldız Holding Dünya'da ve bölgemizde oluşan olumsuz koşulları göz önüne alarak karşılıklı mutabakat ile bahsi geçen azınlık paylarının satışına ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almıştır.”

Şok Market’de pay sahibi olamayan Getir, bir yandansa Türkiye’nin yeni decacornu, yani 10 milyar dolar ve üzeri değere sahip şirketi olmaya hazırlanıyor. Şirket, ocak ayında çıktığı yatırım turunda şu ana kadar 800 milyon dolarlık yatırım almışken, şirket değerinin 12 milyar dolara ulaştığı aktarılıyor.