On adet Cadillac neden bir tarlanın ortasına gömülür ki? Teksas’ta böyle bir manzara var. Hem de tam bir sanat eseri formunda. Üstelik bu arabalar birçok esere de ilham kaynağı. “Arabalar” animasyon filmi gibi.

Bir an düşündünüz değil mi Arabalar filminde ne alaka bu Cadillac’lar diye. Animasyon filmin içinde nerede konumladıklarını fark ettiğinizde biraz daha şaşıracaksınız.

O zaman öncelikle Cadillac Çiftliği’nin neden orada olduğundan bahsedip sonrasında da Arabalar filmine ilham oluşuna gidelim.

Cadillac Çiftliği, tam bir kamu sanat eseri.

Tarlanın ortasına gömülmüş bu arabalar, 1974 yılından beri Teksas’ın Amarillo yakınlarında. San Francisco’dan gelen sanat kolektifi The Ant Farm tarafından tasarlanan, yerel milyoner Stanley Marsh 3’ün desteği ile de oluşturulan çiftlik, gerçek bir tarım arazisinden daha fazlası çünkü insanlar burada sanat da yapıyor.

Sizce arabalar hangi açıyla orada duruyor?

Arabaların birçok ilginç özelliği var ancak onlardan biri de durdukları açı. 10 adet Cadillac, Gize Piramitleri ile aynı açıda eğimli. 1949 ila 1963 yılları arasındaki modelleri temsil eden ve Amerikan otomobil endüstrisinin altın çağını simgeleyen arabalar, kullanılan ya da hurdaya çıkmış arabalardan oluşuyor.

Sprey boyasını kapan arabalara gidiyor.

1997’de şehir sınırlarının genişlemesi nedeniyle 3 km kadar kaydırılan arabalar, şu anda Interstate 40 otoyolu boyunca duruyor. Turistlerin ve yerel halkın bu arabalara ilgi göstermesinin nedenlerinden biri de istedikleri gibi boyayabilmesi. Sprey boyasıyla ile gidenler özgürce arabaları boyarken ortaya da rengarenk görüntüler çıkıyor.

Âdeta dinamik bir sanat eseri hâline gelen arabalar; reklam filmi çekimleri, Ant Farm sanatçılarından birinin vefatı, eşcinsellerin günü gibi pek çok farklı günde de kullanılıyor ve özel güne göre farklı şekillerde renklendiriliyor.

Cadillac Çiftliği, birçok esere ilham kaynağı.

Cadillac Ranch, Amerikan popüler kültüründe oldukça ikonik bir yer edinmiş durumda. Bruce Springsteen'in "Cadillac Ranch" adlı şarkısına ilham kaynağı olduğu gibi birçok fotoğrafçı, sanatçı ve turist tarafından da ziyaret edilmiş. Rihanna’nın da Donald Trump protesto için burada selfie’si bile vardı.

Arabalar filminde ise Cadillac’ları başka şekilde görüyoruz.

Fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi Radiator Springs kasabasındaki dağ sıraları, Cadillac ile aynı şekilde tasarlanmış.

Cazibe merkezi olarak bilinen çiftliğin Pixar’ın ünlü animasyon filmine konu olduğu bu dağlar, Disney California Macera Parkı’ndaki Arabalar Ülkesi’nin merkezi parçası olarak da inşa ediliyor.

Bir filmin içinde neler gizlenebileceğini ya da nerelerden ilham alındığını bilmek bazen gerçekten çok zor değil mi?

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