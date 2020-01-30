Google Earth Pro'nun Bir Özelliği Mobil Uygulamaya Geliyor

Google Earth’ün masaüstü sürümünde kullanılan Google Earth Pro uygulamasında Dünya’nın arka planında yıldızlar görünüyor. Programın mobil uygulamasında ise yıldız görüntüsü yerine siyah bir arka plan bulunuyor. En azından yeni güncellemeye kadar durum böyle olacak.

Google’ın Google Earth uygulaması, sadece Dünya’daki yerleri göstermiyor. Eğer yeteri kadar uzaklaşırsanız, Dünya’yı sıradan bir gezegen olarak da görüntüleyebilirsiniz. Google Earth’ün web ve masaüstü uygulaması olan Google Earth Pro’da Dünya’yı sıradan bir gezegen gibi görebilecek kadar uzaklaştığınızda, Dünya’nın arkasında yıldızları görebiliyorsunuz.

Google’ın bu güzel görsel şöleni şimdi Google Earth’ün telefon ve tabletlerde kullanılan mobil uygulamasına da geliyor. Mobil uygulamada daha önce yıldızlı uzay görüntüsünün yerine düz, siyah bir arka plan kullanılıyordu.

Avrupa Güney Gözlemevi tarafından elde edilen uzay görüntülerini bundan sonra, Google Earth’te Dünya’nın arkasında görebileceksiniz. Google Earth’te Dünya’ya dışarıdan bakmak istediğinizde, Dünya'nın yaklaşık 48.000 ışık yılı uzağında duran yıldızları bile görebileceksiniz.

Google, Google Earth uygulamasına yıldızları eklemeyi, uygulamayı gerçekçi gösterme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Teknoloji şirketi, bu nedenle dünya çapındaki hava durumunu gösteren bulut animasyonlarını da uygulamaya eklediklerini açıkladı. Google Earth’ün yazılım mühendislerinden Jonathan Cohen, “Gerçekçilik bizim için önemlidir. Bu nedenle Google Earth kullanan insanların, gezegenimizin uzaydaki yerini tutarlı bir şekilde görmelerini istiyoruz” dedi.