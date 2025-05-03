Google Gemini'ın 13 yaşından küçük çocuklar tarafından da kullanılabilir hâle getirileceği açıklandı. Ancak Gemini'ın küçük çocuklara yönelik versiyonu, standart versiyondan biraz daha farklı olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. The New York Times'ın yayımladığı bir habere göre Google, Gemini'ı gelecek hafta itibarıyla 13 yaşından küçük çocuklar için de kullanılabilir hâle getirecek.

Ancak Google'ın 13 yaşından küçük çocuklara sunacağı Gemini, normal sürümden biraz daha farklı olacak. Bir Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini'ın çocuklara yönelik versiyonu, belirli koruma katmanlarına sahip olacak. Ayrıca çocukların Gemini kullanımları, yapay zekânın eğitimi için kullanılmayacak.

Gemini kullanmak isteyen çocuklar için Family Link bağlantısı gerekecek!

13 yaşından küçük çocuğunuz varsa ve Gemini kullanmasını istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey Family Link entegrasyonu gerçekleştirmek. Yani çocuğunuz adına aldığınız e-posta adresi üzerinde ebeveynlik yetkisi tanımlamanız gerekecek. Bu işlemi tamamladıktan sonra çocuğunuzun Google Gemini kullanmasına izin verebileceksiniz. Family Link için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google'ın 13 yaşından küçük çocuklara yönelik hamlesini nasıl buldunuz? Bu hamle, küçük çocukların yapay zekâ ile tanışmalarını sağlarken bazı riskleri de beraberinde getirir mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.