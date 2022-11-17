Google Haritalar'a bugün gelen güncellemeyle bazı yeni özellikler kullanıcılara sunuldu. Bunlardan bir tanesi de Live View özelliğine gelen canlı arama özelliği oldu.

Google’ın en popüler hizmetlerinden birisi olan Google Haritalar, 2019 yılında Waze’i geçerek dünyanın en çok kullanılan navigasyon ve harita uygulaması olmuştu. Tabii ki Google mühendisleri de bu birinciliği korumak için sürekli olarak yazılımlarını geliştirip yeni özellikler ekliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Google Haritalara eklenen ve aracınızın motor türünü seçerek yakıt tasarrufu sağlayabileceğiniz özelliğin ülkemizde kullanıma sunulduğundan bahsetmiştik. Bugün ise Google, bazı yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Live View özelliğini kullanırken arama yapabileceksiniz

Geçtiğimiz aylarda Google tarafından tanıtılan Live View güncellemesi bugün nihayet kullanıma sunuldu. Google’ın birkaç yıl önce kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde telefonunuzun AR özelliğini kullanarak etrafınızdaki kafeler, restoranları ve diğer konumları kameradan görebiliyor ve 3 boyutlu yol tarifi alabiliyorsunuz. Ancak önceleri bu özeliği kullanırken arama yapamıyordunuz. Bugün gelen güncelleme sayesinde ise Live View özelliğini kullanırken arama yapabileceksiniz.

Live View’ın arama özelliği şu anda sadece Los Angeles, Londra, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo’da kullanıma sunuldu ancak şu anda Google Haritalar’ın Beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar da bu özelliği ülkemizde deneyimleyebiliyor. Yaptığımız testlerde ülkemizde bu özelliğin şu anda çok da stabil çalışmadığını söyleyebiliriz. Ancak özelliğin ülkemizde kullanılabilir olması yakın gelecekte bu özelliğin ülkemizdeki tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.

Aracını hızlı şarj edecek istasyonları görebileceksiniz

Ayrıca Google Haritalara gelen diğer bir özellik de elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek cinsten. Tüm dünyada kullanıma sunulan bu özellik sayesinde kullanıcılar, elektrikli araçlarının hangi şarj girişine sahip olduğunu telefonun ayarlar kısmından seçebilecek ve şarj istasyonu ararken sadece hızlı şarja sahip olan istasyonları filtreleyebilecek. Özelliği kullanabilmek içinse Google Haritalar uygulamasının en güncel sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra ise yapmanız gereken tek şey uygulamanın ayarlar kısmına girerek “Elektrikli araç ayarları” bölümünden aracınızın desteklediği şarj türlerini seçmeniz yeterli.

İstediğiniz yemeğe göre restoran arayabileceksiniz

Google’ın bu güncelleme ile sunduğu diğer bir özellik ise yemek istediğiniz yemeği hazırlayan restoranları size göstermesi. Bu özelliği kullanmanız içinse Hem Google Haritalar hem de Google uygulamalarının güncel olması gerekiyor. Daha sonrasında ise tek yapmanız gereken yemek istediğiniz yemeği Google’da aratmak ve aşağıda yer alan “Haritalar” sekmesine dokunmak. Bu sayede o yemeği yapan restoranların tamamını görebilecek ve istediğiniz restorana yol tarifi alabileceksiniz.

Bir süredir ABD’de test edilen bu özellik şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanılabilir durumda.

Google ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireyler için hazırladığı “Erişilebilir yerler” özelliğini de bu güncelleme ile tüm dünyada kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde bireyler, tekerlekli sandalye kullanarak kolayca girip çıkabilecekleri binaları ve konumları harita üzerinde görebilecek.