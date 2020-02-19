GTA 4, 19 Mart'ta Yeniden Satışa Çıkacak

Rockstar Games, yaklaşık 1 ay önce Steam'deki satışlarını durdurduğu GTA 4 ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Oyunun 19 Mart itibarıyla satışa çıkacağını açıklayan Rockstar Games, GTA 4'ün özel bir sürümünü oyunseverlerin hizmetine sunacak.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Rockstar Games'in popüler oyunlarından olan "GTA 4", yaklaşık bir ay önce Steam'den kaldırılmıştı. Rockstar Games'in neden böyle bir şey yaptığı ilk etapta anlaşılamamış, GTA 4'e ait DLC'lerin hala satışta olması ise kafaları karıştırmıştı. Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra açıklama yapan Rockstar Games, ürün aktifleştirme anahtarı üretilemediği için GTA 4'ün satıştan kaldırıldığını açıklamıştı.

Rockstar Games şimdiyse yeni bir açıklama yaptı ve GTA 4'ün kısa bir süre sonra yeniden satışa sunulacağını açıkladı. Şirket yetkililerinin ifadelerine göre GTA 4, 19 Mart itibarıyla yeniden satın alınabilir olacak. Şirket, yeniden listeleyeceği GTA 4'ü, "Grand Theft Auto 4: Complete Edition" ismiyle özel bir sürüm olarak satacak.

Grand Theft Auto 4: Complete Edition, hem GTA 4'ün kendisini hem de Steam'de satışı devam eden "Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City" isimli ek paketi içerecek. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu özel sürüm, mevcut sürümdeki oyun kayıtlarını destekleyecek. Yani oyunseverler, GTA 4'ü yeniden satın almaları halinde oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Yenilenen GTA 4, çok oyunculu olarak oynanamayacak

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamalara göre Grand Theft Auto 4: Complete Edition, Games for Windows Live hizmetine sahip olmayacak. Bilindiği üzere bu hizmet, GTA 4'ün çevrimiçi olarak oynanabilmesini sağlıyordu. Ancak yeni sürümde oyunseverler, GTA 4'ü sadece çevrimdışı olarak oynayabilecekler.

GTA 4'ün Steam satışlarının durdurulmasının esas nedeni, GTA 4'e ait ürün etkinleştirme anahtarlarının Games for Windows Live tarafından yapılıyor olması ve bu hizmette artık kodların tükenmiş olmasıydı. Rockstar Games, oyunu yeniden piyasaya sürebilmek için GTA 4 ile Games for Windows Live'in ilişkisini kesmek durumunda kaldı. Bu da oyunun çevrimiçi modunun kullanılamaz hale gelmesine neden olmuş durumda.

Rockstar Games, Grand Theft Auto 4: Complete Edition'ı mevcut müşterileri için de ücretsiz bir güncelleme olarak sunacak. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde GTA 4 ve Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City ek paketini almış olan tüm oyunseverlere yeni bir kod gönderecek ve bu oyunseverler, verilecek olan kod dahilinde GTA 4 sürümlerini güncellemiş olacaklar.