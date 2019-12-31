GTA V'in Ne Kadar Gerçekçi Bir Oyun Olduğunu Gösteren Detay

Artık herkes, GTA 6'nın gelmesini bekliyor olsa da GTA V'te hala oyunun hakkını vermediğimizi gösteren yeni özellikler keşfedilebiliyor. Son olarak Los Santos'ta gerçek hayatta olduğu gibi ışık kirliliği olduğu fark edildi ve bu da GTA V'in ne kadar gerçekçi tasarlandığını gösteriyor.

GTA V artık 6 yaşında olabilir, ancak oyuncular aradan yıllar geçmesine rağmen Rockstar'ın efsane oyununun yeni yönlerini keşfetmeye devam ediyor. Son olarak GTA V'te son derece gerçekçi bir detay bulundu ve oyunun dünyasının ışık kirliliğine sahip olduğu fark edildi.

Işık kirliliği, GTA V'in aslında ne kadar gerçekçi inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Oyunun bu özelliği, Reddit kullanıcısı ChanDanGreen99 tarafından tespit edildi ve oyunun gece döngüsünden alınmış ekran görüntülerine baktığınızda farkı daha net anlayacaksınız.

GTA V'teki ışık kirliliği detayını gösteren ekran görüntüleri

Evet; Rockstar, ışık kirliliğini bile düşünecek kadar gerçekçi bir dünya inşa etti. Yukarıda biri şehir manzarasına karşı, diğeri kırsalda alınmış iki farklı ekran görüntüsü var. Soldaki görselde şehir ışıklarının gökyüzündeki yıldızları gizlediği görülürken, sağdakinde Ay ve yıldızlar net bir şekilde fark edilebiliyor.

Reddit kullanıcısının karşılaştırma için paylaştığı fotoğraflarda da görüldüğü gibi oyundaki ışık kirliliği seviyeleri, güneş battığı zaman oyuncunun bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. GTA 6 ile bu detayların nasıl bir noktaya geleceğini tahmin bile edemiyoruz.

GTA V yıllara meydan okuyan bir oyun ve hala satış listelerinde zirveye çıkabilecek kadar popüler. Red Dead Redemption 2'nin piyasaya sürülmesi bile hayranları oyundan uzaklaştıramadı. Bu gidişle, GTA V'i sadece GTA 6 tahtından indirebilir gibi görünüyor.