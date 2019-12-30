GTA 5, Geçtiğimiz Haftanın En Çok İndirilen Oyunu Oldu

GTA 5, aradan geçen 6 yıla rağmen hala vazgeçilmez oyunlar arasında. Yılların eskitemediği efsane, dijital satış listelerinde yine zirveyi bırakmadı. Diğer yandan, kutulu oyunlarda ise FIFA 20, en çok satan oyun oldu.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya'da (EMEAA) haftanın en çok satan oyunları listesi güncellendi. GTA 5, geçtiğimiz haftanın dijital olarak en çok satan oyunu olmayı başardı. Yılların eskitemediği oyun, önceki haftanın şampiyonu olan FIFA 20'yi sollayarak ilk sıraya yerleşti.

Dijital satışlarda Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, EA, Sony, Square Enix, Ubisoft ve Warner Bros. gibi yayıncıların AAA oyunlarının indirme sayıları baz alındı. Kutulu sürümlerde ise FIFA 20, Avrupa ülkeleri arasında en popüler oyunuydu. EA'in futbol simülasyonu ayrıca bu performansı sayesinde Avrupa'da en çok satan oyun oldu.

FIFA 20, dijital ve kutulu olarak en çok satılan oyun oldu

Kutulu ve dijital satışlar birleştirildiğinde FIFA 20 yine zirveye yerleşmeyi başardı. GTA 5 toplam satışlarda Luigi's Mansion 3'ün hemen önünde dördüncü sıraya yerleşti. Ancak Nintendo dijital verilerini paylaşmıyor ve Luigi's Mansion 3'ün aslında daha yüksek bir konumda olması muhtemel. FIFA 20'nin ardından ilk üç sırayı Call of Duty: Modern Warfare ve Star Wars Jedi: Fallen Order oluşturdu.

Nintendo Switch oyunları dijital verilerin eksikliğine rağmen haftaya damgasını vurdu ve Luigi's Mansion 3'ün yanı sıra Mario Kart 8: Deluxe (6), Pokémon Sword (8), Mario & Sonic at the Tokyo Olympic Games (10) gibi oyunlar listede yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da dijital ve kutulu olarak en çok satan 10 oyun:

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V Luigi's Mansion 3 Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2020 Pokemon Sword Red Dead Redemption 2 Mario and Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020

Yeni oyunların sonbahar aylarında hareketlenmesinin ardından satışlar yeniden eski oyunlara doğru eğilim gösterdi. Son olarak dijital verilere Türkiye'de satılan oyunların da katkı sağladığını belirtelim.